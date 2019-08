Smithsonian celebra “Kaipi Perú”

GENTE

El Embajador de Perú, Hugo de Zela junto con su esposa la Embajadora María-Eugenia Chiozza de Zela, hacen un brindis con la bebida popular “Pisco Peruano” con los asistentes, en celebración de los 198 años de Independencia de su país. Linda representación de la Ceremonia del Ofrecimiento indígena a Pachamama (Madre Tierra). Machel Monenerkit, Deputy Director del National Museum of the American Indian, de Smithsonian (centro) junto con el Embajador de Perú y su esposa. Luis E. Borunda, Deputy Secretary of State de Maryland (izq.), junto con Guillermo Barrios, fundador y CEO de “Firenzes Artezanal Gelato”. Maria-Eugenia Chiozza de Zela, esposa del embajador peruano (der.) junto con Nelly Carrión, de Washington Hispanic (izq.). El Embajador de Bolivia ante la Casa Blanca, Pablo A. Canedo y su esposa disfrutaron de la Celebración de la Independencia de Perú. La diversidad de los productos peruanos es exhibida por los artesanos traídos del Perú. El baile típico peruano de “La Marinera” Elegante colorido de estos miembros de la comparsa peruana. Contra Almirante de Guerra de Perú, Jorge Zegarra (izq.) es acompañado por sus compañeros de armas y esposas.

El National Museum of the American Indian, de Smithsonian, con su directora ejecutiva Machel Monenerkit, abrió sus puertas el 25 de julio para la Celebración del 198 Aniversario de la Independencia de Perú, con la coordinación del Embajador de Perú, Hugo de Zela y su esposa María-Eugenia Chiozza de Zela. Igualmente conmemoraron por tres días el quinto aniversario de “Kaipi Peru”, “Idioma Quechua,This is Perú”, las artes tradicionales y cultura peruanas.