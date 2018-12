Santa Claus se lució con regalos en el Ronald Reagan Building

El 8 de diciembre con el apoyo del Ronald Reagan International Trade Center.

El personaje de la fiesta anual Santa Claus (Daniel Cotlear, de Vida Senior Center), es rodeado por pequeños el 7 de diciembre en el Ronald Reagan International Trade Center. De izq.: Jackie Reyes Yanes, directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldesa Muriel Bowser; Manny Rosales, de Latino Coalition; Cristina Caballero; Ralph Winnie y otros invitados. Santa Claus, con su campana, saluda a las familias asistentes a la celebración de regalos. Cristina Caballero y Jackie Reyes (centro) son acompañadas por Franklin García, Shadow Representantive del Distrito de Columbia (der.), y otros invitados (izq.). Coro participante en la celebración de la Fiesta de Regalos. Franklin García, Shadow Representative del Distrito de Columbia con el traje de “Grinch” junto con Cristina Caballero. Los niños adquirieron sus regalos en la fiesta. Cristina Caballero, acompaña a las niñas miembros del “New Hope and Drama Group” de Maryland. Jóvenes de Guatemala, sordo y ciegos, son miembros del “Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión del Silencio”. Actualmente esta en un Tour por EE.UU.

La anfitriona Cristina Caballero, presidenta de Dialogue on Diversity, celebró su Fiesta Anual de Regalos con Santa Claus el sábado 8 de diciembre con el apoyo del Ronald Reagan International Trade Center. Fue una celebración con un almuerzo, cantos navideños y bailes.

Contaron con niños de: The Family Place; Barbara Chambers Day-Care; Mary’s Center; New Hope Dance; Sordos y Ciegos de Guatemala; Hispanic Sin fronteras; Rosemount Center; y representantes de varias organizaciones: Entre Amigas de La Clínica del Pueblo; SED Center; Latin America Youth Center; Vida Senior Center; MOLA; The Latino Coalition; Centro Nia; y Ayuda.