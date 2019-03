República Dominicana celebra 175 años de Independencia

El 26 de febrero en la sede de la OEA.

La República Dominicana celebró su 175 Aniversario de Independencia, con su Embajador ante la Casa Blanca José Tomás Pérez, acompañado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA; el Embajador Alterno ante la OEA, Edward Pérez; el General de la Fuerza Aérea Pedro Valenzuela Quiróz y el Congresista de New York, dominicano, Adriano Espaillat. La recepción tuvo lugar el 26 de febrero en la sede de la OEA.