Noche de “Premios a la Justicia” de CASA y CASA in Action

Premiando a las Delegadas de Virginia, y a los DREAMers de CASA.

El Gobernador de Virginia, Ralph Northam es acompañado por Tom Pérez, Presidente del Comité Nacional Demócrata (izq.) y por Gustavo Tórres, director ejecutivo de CASA y presidente de CASA in Action (der.), en la 6ta Noche de “Justice Awards”. Los DREAMers de CASA, de izq.: Maricruz Abarca; Jesús Pérez; Jennifer Romero; José Aguiluz; Gaby Hernández; Arlette Morales; Juan Palacios. Les acompaña la MC Tsi-Tsi-Ki Félix, de Entravisión (izq.), por Gustavo Tórres (der.). El Gobernador Ralph Northam (izq.) y Gustavo Tórres (der.) acompañan a las galardonadas Delegadas de Virginia, (de izq.), Hala Ayala; Karrie Delaney; Danika Roem; y Kathy Tran. La Delegada de Virginia Jennifer Carroll Foy, es felicitada con su premio entregado por Gustavo Tórres. La Delegada Karrie Delaney y su esposo Patrick Delaney (izq.), escuchan a Rima Matsumoto y a José Aguilar, de la Junta Directiva de CASA. De izq.: Alicia Wilson, directora ejecutiva de la “Clínica del Pueblo”; Rima Matsumoto y George Escobar de CASA. La Delegada de Virginia Elizabeth Guzmán, exhibe su premio recibido de Gustavo Tórres. Michell LaRue, directora de CASA de Virginia explica los programas de CASA (der.), siendo observada por Yaheiry Mora, directora de CASA in Action. Les escucha el Gobernador de Virginia, Ralph Northam (izq,) y Gustavo Tórres. Tom Pérez, Presidente del DNC (centro) conversa con Tom Steyer, fundador y presidente de NextGen America (der.), siendo observados por Marc Elrich, del Concejo de Montgomery County (izq.).

La Sexta Noche de Premios de CASA y CASA in Action se llevó a cabo con la presencia de Ralph Northam, Gobernador de Virginia; y Tom Pérez, Presidente del Partido Demócrata; premiando a las Delegadas de Virginia, y a los DREAMers de CASA.

El programa fue coordinado por Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA y presidente de CASA in Action; y Rima Matsumoto, presidente de la Junta Directiva de CASA, recientemente en el The City Club of Washington.