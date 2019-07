Noche de Premios a la Justicia de CASA y CASA in Action

El 20 de junio, en The City Club of Washington.

Los premiados Agbegnigan “Fofo” Amouzou y Roxana Orellana Santos (2do y 4ta de izq.), quienes están en proceso de deportación, son acompañadas por Ayo Atterberry (izq.); Cecibel Henríquez, incoming Board Chair (centro) y Gustavo Torres. Los congresistas galardonados por su apoyo a CASA y CASA in Action se saludan entre sí; Steny H. Hoyer, de Maryland (izq.) y Pramila Jayapal, del Estado de Washington. Ayo Atterberry, Board Secretary, entrega el Premio a Diana L. Morris de Open Society Institute- Baltimore, quien abrió las puertas a CASA con su patrocinio, en la región de Baltimore. Cecibel Henríquez (izq.) hace entrega del Premio para “The Center for Popular Democracy” a sus directores Andrew Friedman y dama miembro. Elizabeth Guzmán, (centro, al micrófono) Delegada de Virginia, de descendencia peruana, coordinó la presentación de los candidatos de varios condados de Virginia a las próximas elecciones, apoyador por CASA & CASA in Action. Celina Benítez, Concejal del Ward 1, de la Ciudad de Mount Rainier, quien asistió con su hija. Rachelle Adams, Director of Human Resources de CASA acompaña a Fernando Garavito, Senior Manager de CASA. Steny H. Hoyer, congresista de Maryland, distrito 5 exhibe su Premio junto con Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA y presidente de CASA in Action. De izq.: Miembros de CASA: Tania M., María, Sandra, Scarlett, Sandra M., Nidia, Yanira, Nayely y Ana. Kimberly Fox, de Kaiser Permanente el mayor patrocinador de la ceremonia. De izq.: la galardonada Diana L. Morris; Joseph Press; Chloe Shiras (ex - intern de CASA); Tess Shiras; y Meter Shiras ( ex - Board Chair de CASA.

La Séptima Noche de Premios a la Justicia fue celebrada por CASA y CASA in Action, el 20 de junio, en The City Club of Washington, como parte de 34 años como Campeones de los Derechos de los Inmigrantes y Familias Trabajadoras. Premiaron a los congresistas Steny H. Hoyer, de Maryland y Pramila Jayapal, de Washington; y a los activistas señalados para deportación: Roxana Orellana Santos y a Agbegnigan “Fofo” Amouzou. También premio a Diana L. Morris, JD.