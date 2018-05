MALDEF otorga premios a Brent A. Wilkes, María Elena Salinas y a Emilio González

El 18 de abril en The Mayflower Hotel.

Thomas A. Saenz, President & General Counsel de MALDEF, y Luis Gutiérrez, congresista de Illinois, orador invitado (izq.). acompañan a los galardonados por MALDEF: María Elena Salinas; Emilio González; y Brent A. Wilkes, ex presidente y CEO de LULAC. María Elena Salinas (atrás); María Gabriela “Gaby” Pacheco, directora de Programas de The Dream.US son rodeadas por estudiantes que atienden cursos universitarios con las becas obtenidas en The Dream.US. Ellos han otorgado más de 3.000 becas a estudiantes con DACA y TPS. Regina Montoya, presidenta de la junta directiva de MALDEF (izq.), y Thomas A. Saenz, president and General Counsel, durante la recepción en la noche de premiación en los 49 años de servicio de MALDEF. La maestra de ceremonias de la Gala, Claudia Curiel, Reporter & Anchor Telemundo Washington, D.C. (izq.); Julia Vargas Mondragón; y Francisco Pizarro, de Univision. Clarissa Martínez, de “UnidosUS” (izq.), junto con la galardonada María Elena Salinas. Emilio González, Executive Director for Public Policy and Strategic Alliances, de Verizon, adquirió el Premio “ Corporate Social Responsibility” es acompañado por sus hijas en la premiación. Sindy M. Benavidez, Chief Operating Officer de LULAC; Delia García (centro); y dos invitados. Thomas A. Saenz, President & General Counsel de MALDEF (centro) es rodeado por Thomas B. Reston, ex Chair de MALDEF (izq.); y Mickey Ibarra, presidente de “Ibarra Strategy Group”. Cristóbal Alex, presidente de “Latino Victory Project”; dama invitada; y Roberto Fierro, de DP Creative Strategies (der.).

La Junta Directiva de MALDEF y Thomas A. Saenz, President and General Counsel, coordinaron la Gala de Premiación 2018 en Washington el 18 de abril en The Mayflower Hotel.

Fueron galardonados: Brent A. Wilkes, former CEO LULAC y María Elena Salinas, Journalist and Producer con el Premio “Lifetime Achievement” Excellence in Community Service”.

Además de Emilio González, de Verizon con el Premio “Corporate Social Responsibility”.