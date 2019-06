Leaders celebra su 15 Aniversario, Premiando a Ben Ray Luján

El congresista Ben Ray Luján, de New Mexico, asistente de Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, recibe su Premio “Eagle Leadership Award” de manos de Mickey Ibarra, presidente de “Latino Leaders”. Ceremonia del 16 de mayo en el The Mayflower Hotel.

Tony Cárdenas, de California; Senador Robert Menéndez, de New Jersey; el galardonado Ben Ray Luján, de New Mexico; Xochitl Torres Small, de New Mexico; y Mickey Ibarra.