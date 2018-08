Homenaje al Reverendo Luis Cortés, Jr., por “Latino Leaders”

El 2 de agosto en el The Mayflower Hotel.

El Reverendo Luis Cortés, Jr., (izq.), presidente y fundador de “Esperanza” grupo Evangélico con sede en Filadelfia, adquiere el Premio “Eagle Leadership” de manos de Mickey Ibarra. De izq.: McArthur Stephen, Manager of Brand Engagement GEICO (izq.); Sindy Benavides, presidenta de LULAC; y el Senador Carmelo Ríos Santiago National Hispanic Caucus of State Legislators. De izq.: Mónica Villalta, de “American Institutes for Research”; Sindy Benavides, presidenta de LULAC; Antonio Tijerino, presidente de “Hispanic Heritage”; y Rudy Beserra, de “Rudy Beserra Consulting”. De izq.: Maritza Huerta, “TheTwinsPR”; Lorhen Gómez y Jayna Elce, de “Latino Leaders” y Maricela Huerta, “The Twins PR.”. De izq.: David Ibarra, VP de “Latino Leaders”; Mary Gardner, de USHCC; Caitlin Red; Rubén Alvarez, de la junta directiva de “Latino Leaders” y Karina Marquez, de USHCC. De izq.: José Luis Sánchez, “Southwest Airlines”; Father Mark Morosowich, de “Catholic University of America”; y Roxana Paalvast, Director of Strategic Iniciatives, de “Catholic University of America”. El Reverendo Luis Cortés, Jr., y su esposa Damaris Cortés (der.), son acompañados por Mickey Ibarra. En la pantalla se aprecia a Nancy Pelosi, Congresista de California, en un video realzando las contribuciones del Reverendo Luis Cortés, Jr., para la Comunidad Latina. McArthur Stephen de GEICO (izq.) acompaña al Reverendo Luis Cortés, Jr. y Tina Barber, de “Esperanza”. De izq.: Christopher Guerrero, de “Planned Parenthood’; Martin Radosevich, de la Oficina de la congresista Zoe Lofgren; Celeste Carrasco, de “AT&T”; Ariel Cerrad, de “Planned Parenthood”; Loraine Carrasco, de “Neilson’s” y Brielle Cruz-Vega, de “Planned Parenthood”.

Latino Leaders, con su presidente Mickey Ibarra, celebró el 54 avo Almuerzo con el homenaje al Reverendo Luis Cortés, Jr., con el Premio “Eagle Leadership”; la invitación especial de Robert Menendez, Senador de New Jersey; presentación de un video de tributo de Nancy Pelosi, Minority Leader del Congreso; y la asistencia del Senador Carmelo Ríos Santiago, presidente del NHCSL/Majority Leader for the Puerto Rico Senate. La ceremonia se llevó a cabo el 2 de agosto en el The Mayflower Hotel.