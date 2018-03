Diseñadores Argentinos crean la Moda del Futuro

Gente.

De izq.: Miembros de la Embajada de Argentina: Luis Levit, Agregado Cultural; Sergio Pérez Gunella, Deputy Chief of Mission; Guadalupe Díaz Tostanzo, del Ministerio de la Ciencia; Alberto Moreno, Presidente del BID; Trinidad Zaldívar, del BID y Federico Basañez, gerente de Concimiento y Aprendizaje del BID. Público disfrutando de la presentación. De izq.: Sergio Pérez Gunella. Deputy Chief of Mission, Embajada de Argentina; Guadalupe Díaz Tostanzo, Coordinadora del Centro de la Ciencia del Ministerio de Ciencia de Argentina; y Alberto Moreno, presidente del BID. El traje "Geology" del científico Noelia Carmona y diseñado por Fernando Martumanian. Un invitado toma notas acerca del traje "Biology" del cientîfico Omar Coso y diseñado por Jessica Pullo. Alberto Moreno, da por inaugurada la exhibición en la sede del BID: le escuchan Trinidad Zaldívar; Guadalupe Díaz Tostanzo, del Ministerio de Ciencia de Argentina: y Sergio Pêrez Gunella, Deputy Chief of Misión, Embajada de Argentina. Damas revisan el material del traje exhibido denominado "Astrophysics". El traje denominado "Space" con imagen de planetas y el espacio, atrajo la atención. Celebrando la riqueza de las contribuciones científicas y creatividad de Argentina, este traje presenta iluminación intercambiable contínuamente. El traje "Astrophysics", del científico Andrea Buccino, y diseñado por Camila Milessi y Emiliano Blanco. Guadalupe Diaz Tostanzo, Coordinadora del Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia de Argentina; es compañada por Alberto Moreno, presidente del BID. Soledad Guerra, Cultural Attache de la Embajada de Argentina. El traje " Astrophysics" frente a la presentación de la sección de "Sonido" de los textiles, con la muestra en la pantalla. Guadalupe Díaz Tostanzo (der.) conversa con invitados a la ceremonia. Invitados disfrutando de la exhibición. Las chaquetas "Sustainability" diseñados por Mariano Breccia y Mechi Martínez.

El Banco Inter-Americano de Desarrollo y el Inter-American Investment Corporation Board of Directors, presentaron la recepción “Fashioning the Future: Argentine Designers on the Edge of Tomorrow” en la sede del BID. Contaron con la asistencia de Guadalupe Díaz Tostanzo, Coordinadora Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia del Presidente de Argentina, el 6 de marzo. Es un viaje experimental a través de la moda en Argentina,

en que la creatividad se une a la ciencia y a la tecnología, combinación de los mundos de la industria, digital y biología. Exhibición estará abierta gratis hasta el mes de junio, de 11:00 a.m.-6:00 p.m. en el 1300 New York Avenue, N.W., Washington D.C.