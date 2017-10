Conferencia del Liderazgo Juvenil de LNESC

L

ULAC National Educational Service Centers (LNESC) celebró “Unity on Capitol Hill” con un almuerzo coordinado por “Hispanic Federation” con su presidente José Calderón y LULAC, en el Edificio Russell del Senado, el 28 de septiembre. Contaron con la participación de Charles Schumer, Senador de New York; Nancy Pelosi, Minority Leader U.S. Congress; Judy Chu, congresista de California. Maestra de ceremonias Laura Esquivel, directora ejecutiva de “Hispanic Federation”.