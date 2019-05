CHLI Rinde Homenaje a Luis Almagro en el 15 Aniversario

La congresista Nita M. Lowey, de New York, Chairwoman of the House Appropriations Committee, exhibe el Premio “CHLI Leadership in Public Service”, siendo acompañada por Mario Díaz-Balart, de Florida (izq.), Albio Sires, de New Jersey; Nathalie Rayes, presidenta de la Gala de CHLI; y Henry Cuellar, de Texas.