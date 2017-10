CHLI explora nuevos horizontes con el 6to Trade Symposium

Como orador invitado R. Alexander Acosta, U.S. Secretary of Labor, se dirige a los invitados al 6th Trade & International Affairs Symposium, el 3 de octubre en la Embajada de Canada.

A su llegada a la Embajada de Canada, R. Alexander Acosta U.S. Secretary of Labor (der.) junto con Lincoln Díaz-Balart, presidente y fundador de Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

Jeyben Castro, Hispanic Affairs U.S. Senate Committee (izq.) conversa con Pablo Rodríguez Brizuela, de la Embajada Argentina (der.).

Bajo la conducción de la moderadora Leslie Sánchez presidenta de “Impacto Group” (izq.) en el panel con José Antonio Zabalgoitia, Deputy Chief of Mission Embajada de México (centro) y Marvin Hildebrand, Ministro de Economía y asuntos de la Embajada de Canada.

Susana Marino (izq.) y Luis Niño (der.) miembros de Northern Virginia Hispanic Chamber of Commerce.

De izq.: Francisco Tovar, de la Embajada de México (izq.); Charles Cervantes, de “Business & rocurement Partners”; y Alma A. Alfaro-Laska, de Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce.

El panel de María Luisa Boyce, directora de Global Public Affairs de UPS, co-patrocinador (con el micrófono); Meter J. Casamias, de U.S. Small Business Administration; y Tres Bailey, Director of Federal Government Affairs of Wal-Mart, co-patrocinador.