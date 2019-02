CHLI da bienvenida al nuevo Congreso 116

El 6 de febrero en las oficinas de Altria.

Lizzie Fletcher, congresista de Texas, al micrófono, es acompañada por Lori Trahan, congresista de Massachussets (izq.) y Terrence John Cox, de California. El Senador Rick Scott, de Florida y exgobernador de Florida junto con Lincoln Díaz-Balart (centro), rodeados por Mary Ann Gómez Orta, presidenta y CEO de CHLI; Bill Flores, de Texas Darren Soto, de Florida; Lou Correa, de California; y Alma Adams, de North Carolina; Susie Lee, de Nevada; Ileana Ros-Lehtinen; y Mario Díaz-Balart, Florida. Los jóvenes de CHLI rodean a Lincoln Díaz-Balart, presidente de la junta directiva de CHLI. Mark Rossemberg, presidente de FIU (centro) rodeado por miembros de la misma universidad: Cesar Ochoa; Nicole Vega; Nareeman Griffiths; y Juan Salgado. De izq: una invitada; Liz López; María Luisa Boyce, de UPS; y Alejandra Castillo, de WWCA. Raúl Danny Vargas, presidente de Comité del Museo Latino (centro) junto con el Senador Rick Scott, de Florida (izq.) y un invitado.

The Congressional Hispanic Leadership Institute, dio bienvenida al nuevo Congreso 116, con una recepción coordinada por John Hoel, Tesorero de CHLI y Senior Director of Federal Government Affairs de Altria Client Services. La ceremonia se llevó a cabo el 6 de febrero en las oficinas de Altria, con la presencia de los senadores Robert Menendez, de New Jersey y Rick Scott, de Florida, miembros de CHLI.