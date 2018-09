Congresistas miembros de CHCI son presentados ante la audiencia. Entre otros: Darren Soto, de Florida; Rubén Kihuen, Nevada; Lou Correa, California; Nanette Barragan, California; Lucille Roybal-Allard, California; Rubén Gallego, New Mexico; Nydia Velázquez, New York; Joaquín Castro, Texas; y Michelle Luján Grisham, New Mexico.

Ileana Ros-Lehtinen, congresista de Florida (der.) alegre con su premio Medallón “Legacy” de manos de su homóloga Nydia M. Velázquez, de New York. La congresista Ileana fué la primera Hispana en el Congreso de EE UU y Chair Emeritus of the House Committee on Foreign Affairs.