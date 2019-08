Recorre el mundo impartiendo Zumba

Instructor internacional se presenta en el DMV y pone a la gente a gozar con diferentes ritmos.

William Flores, de 28 años, nació en Perú, pero se estableció en Estocolmo, Suecia, desde que era un niño. Es instructor de Zumba a tiempo completo desde el año 2012. Lo pueden encontrar en las redes como William Flores. Foto: Washington Hispanic.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Cientos de residentes en el área metropolitana de Washington se movieron al ritmo de diferentes géneros musicales del mundo mientras participaron hace una semana de un Master Class de Zumba con el experimentado instructor William Flores, directamente de Suecia.

“Pasamos un momento magnífico”, dijo Flores, quien desde hace tres años es invitado a Washington durante el verano para dictar la clase que tiene una duración aproximada de dos horas y media en la que los participantes pruebas nuevos ritmos y movimientos. “Bailamos desde Salsa, merengue y Cumbia hasta Belly Dance y Hip Hop”.

Por los últimos siete años, como un versado instructor de Zumba, Flores se ha convertido en un ciudadano del mundo al recorrer más de 65 países impartiendo clases Master, e introduciendo personas al baile y los aeróbicos que el sistema de ejercicios creado en los años 90 ofrece.

“Zumba es un ejercicio que te ayuda desde que lo empiezas a practicar. Primero, lo pasas bien y te deshaces del estrés sin siquiera pensar que a través del baile estás entrenando y quemando calorías de una manera más fácil y entretenida”, menciona el instructor de 28 años de edad.

El encuentro de William Flores con el baile se dio en Suecia, a miles de kilómetros fueras de la tierra que lo vio nacer, pero muy cerca de la cultura latina. Resulta que en Estocolmo, por el año 2001 había una enorme población boliviana que lo introdujo a los bailes tradicionales de esta región.

“Cómo lo primero que hace la comunidad latina es reunirse cuando están en un país lejano, no fue difícil para mí encajar en el grupo”, recordó Flores. Antes de Suecia, su familia se había establecido en Chile.

Los bailes tradicionales fueron sólo el principio. El baile se convirtió en su pasión y mientras cursaba la escuela secundaria también estaba inscrito en una escuela de baile durante cuatro años.

Tras convertirse en instructor de Zumba y dedicarse a esta profesión por diversión, Flores tomó la decisión de dedicarse a esto a tiempo completo y lanzó su plataforma en redes sociales, especialmente Youtube, donde sus cientos de miles de seguidores pueden ver algunas rutinas y otros consejos.

“El problema no es convertirse en un instructor, sino que deben mantenerse. Uno mismo se hace su nombre y, afortunadamente, a mí me ha funcionado, contó Flores, quien después de Washington salió rumbo a Orlando.

El experto invitó a los interesados en practicar Zumba, que se sumen a las miles de clases que se pueden encontrar en sus barrios, aunque no sepan bailar, pues con un poco de práctica pueden obtener el ritmo y alcanzar los objetivos que se propongan.

“En cuanto a mí, yo seguiré bailando hasta que el baile no me apasione más, y no creo que eso pase muy pronto. Pocos trabajos me dan la libertad con la que cuento hoy” comentó William Flores entusiasmado.

Los Zumba Master Class con William Flores como instructor son organizados por la instructora fitness de Zumba en Washington, Ana Deshaies, quien contó que esperan que el otro año se unan aún más personas para cuando William regrese al DMV.