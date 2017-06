Peruvian Taste of Fashion Day Washington DC

P

or primera vez en DC se presentó el Peruvian Taste of Fashion Day con su colección Verano 2017, de la diseñadora de alta moda Carola Solís, fundadora de la marca Solís y Mechy Chuquillanqui, dueña de Pepuño y empresaria del emporio de Gamarra. El espectáculo se realizó el domingo 4 de junio durante el Taste of Perú Washington DC 2017 en la Universidad del Distrito de Columbia.

Los modelos quienes lucieron piezas que plasman las expresiones artísticas del pueblo peruano, los accesorios rescatan técnicas como pan de oro o tejido en filigrana, los zapatos son la mixtura lúdica del impreso y cuero y todo es producido a mano en los Andes, la costa y la selva del Perú.

Ambas profesionales estuvieron presentes durante su colección de verano 2017, en una elegante desfile de modas durante el Festival Gastronómico Taste of Perú Washington DC 2017.