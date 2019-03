Jimmy López destaca en la música del nuevo oratorio “Dreamers”

En el Washington Performing Arts.

música de Jimmy López. Foto:cortesía.

Nelly Carrión

Washington Hispanic

Jimmy López, el compositor peruano creador de la música de “Dreamers”, compartió unas pequeñas reseñas de las etapas que han marcado su vida le ha permitido proyectarse desde su niñez, y aunque nos comenta que no nació de una familia de músicos, sus estudios y perseverancia a nivel musical. “Mi verdadera pasión por la música, la descubrí a la edad de 16 años, pero no a la música tradicional peruana, si no a la música clásica, un estilo muy diferente, por lo que me toco salir del país para poder realizar mi sueño”, recuerda entre risas Jimmy López quien concedió una entrevista al periódico Washington Hispanic.

López recuerda que mientras estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música de Lima en Perú entre los años 1998 a 2000, tuve al mejor mentor musical el renombrado compositor peruano Enrique Iturriaga. “De ahí viaje a estudiar a la Academia Sibelius de Helsinki, Finlandia, en la que obtuvo su Maestría”, expresa.

En mayo de 2004, en colaboración con Hernán Garrido-Lecca e Yvonne von Mollendorff, el ballet Los magos del silencio en el Teatro Segura de Lima.

“Poco a poco fui forjando mis sueños, me establecí en California en el año de 2007 a continuar estudiando y enfrente los retos que todos los inmigrantes pasamos el de no pertenecer a ese lugar, en sentirse distinto”, recuerda López.

Venciendo esa lucha, fue como el compositor peruano Jimmy López ha explorado su herencia latinoamericana en su vida en una serie de obras orquestales, de cámara y vocales.

Y finalmente surge “Dreamers”, su nuevo oratorio creado con el dramaturgo cubano-americano Nilo Cruz, la cual se centra específicamente en el tema de la inmigración.

Jimmy, nos explica que “la temática de “Dreamers”, relata la historia de varios de los llamados “soñadores”, inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y cuya situación legal está en peligro porque sus padres llegaron a los Estados Unidos indocumentados’, “Yo quise escribir música que evocara en otros las emociones fuertes y estimulantes tal como éstas han sido evocadas en mí”, afirmó el músico.

“Dreamers”, fue interpretada por la orquesta Philharmonia de Londres, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen, con la participación de la soprano Ana María Martínez y un coro de casi 80-voces constituido por un conjunto contemporáneo del área de la bahía de California, Volti y el U.C. Berkeley Chamber Chorus. Estrenada, el pasado 17 de marzo de 2019

“Dreamers”, fue comisionado por Washington Performing Arts, Cal Performances en U.C. Berkeley y otras organizaciones asociadas antes que el gobierno tratara de eliminar DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), el programa que protege aproximadamente 700,000 inmigrantes jóvenes, llamados “soñadores”, de deportación.