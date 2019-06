Grupo BRONCO retorna “Por Más”

Con dos presentaciones en el área metropolitana

La agrupación mexicana Bronco regresa renovado con su nueva producción musical ‘Por más’. Foto: AP

Nelly Carrión

Washington Hispanic

Bronco, una de las agrupaciones más icónicas del género regional mexicano, se presentará este sábado 15 de junio en Cococabana y el próximo 20 de septiembre en The Palace, Woodbridge, VA. en donde tendrán la oportunidad de interpretar su nuevo material discográfico títulado ‘Por más’ y tras su estadía en el área concedieron una entrevista al periodico Washington Hispanic en donde revelaron lo que ha significado el lanzamiento de su reciente álbum y como estan despegando con un estilo más renovado.

Lupe Esparza, uno de los fundadores de Bronco grupo que tiene más de 40 años de historia de camino artístico, nos comentó que la nueva producción musical ‘Por más’, contiene un total de 15 canciones, entre las cuales se encuentran cinco temas inéditos y diez clásicos, en las que no dejan su lado característico que los ha consagrado como la agrupación más importante del género.

“En este nuevo disco “Por más”, buscamos afianzar esta nueva etapa de Bronco, musicalmente hablando tratamos de llevar el estilo musical, actualizarlo, modernizarlo sin quitarle nuestra estilo, creo que el disco debut acústico de la serie en vivo “Primera Fila”, nos abrio ese panorama y los fans lo acepto bastante bien. Con Bronco “Por más”, quisimos irnos por el mismo camino, de arriesgarnos un poquito con temas inéditos que incluimos en este disco”, afirma el cantante.

Entre los temas inéditos se encuentran: “Se Alinearon los planetas” Feat. Rio Roma, “No me Fui” y “Soy Rico”, “Alguien mejor que yo” y “Quiero perderme” . Además de la destacada colaboración con el popular dueto de pop Río Roma, “Por Más” contiene colaboraciones con artistas de la talla de Ricky Muñez (Intocable), el maestro Manuel Mijares y la agrupación argentina Los Caligaris en reinterpretaciones de tres de sus clásicos como: “Voy a tumbar la casita”, “A qué le tiramos” y “Grande de caderas”.

Cabe mencionar que “Alguien Mejor que Yo” y “Quiero Perderme”, sencillos que fueron el gran anticipo de esta magnifica producción discográfica, ya acumulan más de 5.5 millones de reproducciones en YouTube, así como más de 10 millones de reproducciones en las otras plataformas digitales. Además, ambos temas se han mantenido en las primeras posiciones de los charts de radio en México y Estados Unidos.

Los diez temas adicionales, son temas clásicos que ya se han tocado antes, pero que les han hecho nuevos arreglos musicales. “Lo que estamos tratando, es que la gente que escuche estas canciones que ya fueron exitos de Bronco, los conozcan las nuevas generaciones. Le apostamos Bronco, al compositor joven, nuevo, actual exitoso, que le cante de otra manera diferente al amor a la mujer, diferente como le cantabamos los compositores de Bronco de hace 20 años, me incluyo entre ellos yo estoy contento con Espinoza Paz de los actuales autores que escriben bonito, con José Luis Roma, Rio Roma, gente actual que le canten diferente al amor, nosotros nos gusta seguir esa linea de respeto de amor total a la gente a las mujeres al amor y que no se lesionen los principios morales ya que hay tanta música con palabras tan diferentes, antisonantes, ofensivas, nosotros no cambiaremos nunca por muy de moda que este ese formato, pero si le apostamos al compositor a la inspiración joven”, afirma Lupe Esparza.

Los boletos para estos imperdibles conciertos se encuentran a la venta del sistema Ticketmaster.