La Alianza Francesa de Washington DC Celebró su 70 Aniversario

La Moda de Francia

Xinomara Velásquez / Colaboradora

Fotos: Andy Ramírez

“Beyond the Little Black Dress” fue el nombre del desfile de modas con el cual la Alianza Francesa de Washington DC celebró su 70 aniversario en la embajada de Francia.

El evento, que contó con personalidades del mundo de la moda y del mundo diplomático mostró lo mas selecto de seis diseñadoras y una boutique, y resaltó el estilo y talento de ambos lados del Atlántico con Francia y los Estados Unidos.

La noche estuvo espectacular, con modelos que desfilaron por las pasarelas mostrando diseños exclusivos de renombradas diseñadoras como Mindy Lam, Katya Avdeev, Iva Pfeiffer, Avgousta Theodoulou, Isabel dos Santos, Sandra Mark y Le Bustiere.

Los asistentes también pudieron darse el tiempo para compartir previo al desfile y adquirir piezas de joyería y atuendos de renombrados diseñadores. La noche no podía ser un éxito sin la presencia de deliciosos champagne y vinos que fueron donados por Schneider’s de Capitol Hill y chocolates que fueron proveídos por Chocolate House, dos de los patrocinadores del evento.

Sarah Diligenti, directora ejecutiva de la Alianza Francesa, se mostró satisfecha por el resultado del evento que congregó a más de 300 personas. Diligenti agradeció particularmente a todos los que hicieron posible la realización del evento, especialmente a la Dra. Raphaela Kitson-Pantano, quien también sirvió de maestra de ceremonias de la noche. Asimismo, resaltó el trabajo que realizaron los empleados de la Alianza Francesa, entre los que se encontraba Natasha Zavadskaia, quien también participó como modelo de una de las diseñadoras.

Los fondos recaudados en el evento serán destinados para desarrollar e implementar programas culturales de la Alianza Francesa de Washington DC.

El evento contó con el patrocinio de compañías tales como La Maison Francaise, Diplomacy and Fashion, MindyLam, Le Bustiere, IconsDc, Café Descartes, Schneider’s on Capitol Hill, Fresh Baguette, Le Panier Francais. Asimismo, The City Paper, TV5Monde, Greenworks Florist, IDJ marketing, Helene France, Caudalie, Le Village Marche, Jerome Obry, Laura Mercier, Washington Hispanic y Beauty by Euni.