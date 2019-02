En su Salsa: la Orquesta Spanish Harlem en el Concierto del Amor

Ganadores de tres Grammys en DC.

Oscar Hernández creador, fundador y Director de la Orquesta Spanish Harlem. Foto:cortesía.

Nelly Carrión

Washinton Hispanic

Considerada como la mejor orquesta en su género el grupo liderado por el pianista Oscar Hernández, Spanish Harlem llega a Washington DC para beneplácito de los amantes de la buena salsa la famosa Orquesta tocará lo mejor de su repertorio en el gran Concierto del Amor, que tendrá lugar el viernes 15 de febrero en The Omni Shoreham Hotel de Washington DC.

Compartiendo tarima con Lalo Rodríguez y David Pabon.

La orquesta Spanish Harlem es dos veces ganadora de los premios Grammy y con grandes posibilidades de llevarse un tercer Granmy este domingo con su más reciente entrega musical llamada “Aniversario”.

Conversamos con su creador, fundador y Director Oscar Hernández un excelente pianista, compositor, arreglista y productor quien también fuera por 13 años parte de la orquesta de Rubén Blades.

Nelly Carrión: ¿Cómo nace la Spanish Harlem?.

Oscar Hernández:

Fue el productor Aarón Levinson, quien planteó la idea de formar y grabar una orquesta de Jazz Latino. El resultado fue “Un Gran Día en el Barrio”, el disco con el que debutó la Spanish Harlem en 2002 conto con la participación de Rubén Blades como cantante, así recibimos una nominación al Grammy por mejor Álbum de Salsa y al Premio Latin Billboard por Álbum de Salsa del Año, fue a partir de ese éxito que iniciamos una gira de conciertos a nivel mundial, La Orquesta ya cumple 16 años.

N C: Lo que me gusta de Spanish Hartlem es que tienen un estilo muy particular, no son sintetizados.

O H- Nelly, nosotros marcamos un estilo ya que ofrecemos sonido orgánico y genuino con los mejores músicos con amplia trayectoria, que han tocado con los mejores del género son educados a tal punto que saben la historia del género que tocan así lo pueden trasmitir y ofrecemos música de calidad, dejando al publico fascinado, eso será lo que pasará en El Concierto del Amor en DC.

NC: Finalmente dame una breve reseña de tu trayectoria .

OH- Tengo 40 años tocando me inicie a los 12 tocando trompeta luego me pase al piano a 16 años ya tocaba profesionalmente y he tenido la dicha de tocar para los grandes como Celia Cruz, Rubén Blades, Isac Delgado, Ray Barreto, Machito, Tito Nieves, Oscar de León, Cheo Feliciano, Willie Colon, Juan Luis Guerra, Israel López Cachao, Paul Simón entre otros y debo decirte que tengo una misión, representar nuestra cultura Latina a través de mi música.

NC- Nos despedimos de Oscar Hernández quien también tuvo su famosa Orquesta “Son del Solar”… a mi que me traigan Salsa nos vemos el 15 en el ” Concierto del amor”.