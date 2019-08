El Chef Michael Ciuffardi Mackey en Inca Social

Nelly Carrión

Washington Hispanic

El Chef Michael Ciuffardi Mackey con tan solo 31 años de edad, se ha consagro como uno de los discípulos del famoso chef y reconocido empresario Gaston Acurio con quien tuvo el privilegio de trabajar por tres años.

Con una experiencia de trece años en la gastronomía, el Chef Michael Ciuffardi ha tenido la oportunidad de adquirir la experiencia de grandes restaurantes como La Mar de Gastón Acurio, en Astrid y Gastón y en otros restaurantes de renombre en Argentina, en Chile.

“Le debo mucho a Gastón Acurio, quien es un importante impulsor del arte culinaria peruana, él me enseño como utilizar los productos y la bio diversidad que existe en nuestro suelo”, afirmó el Chef Michael Ciuffardi.

“Llegar a obtener esos conocimientos es un privilegio, ya que no se trata de cocinar bien, si no que se trata también de conocer el origen de cada ingrediente utilizado en un platillo, Gastón me enseño como valor valorar casa producto en la cocina y a no desperdiciar nada en la cocina”, agrego.

El chef, afirma que sin duda le emociona hablar de Gastón ya que es un ícono de la gastronomía peruana del cual adquirio muchos conocimientos.

“Fue sin duda Gastón, quien me dio a conocer la variedad gastronomica del mundo”, expresa.

“Sin él mi crecimiento, hubiera sido muy lento, ahora que estoy en el Resturante el Inca Social, tengo la oportunidad de servir y mostrar todo lo que he aprendido”, destaca.

Las especialidades del Chef Michael Ciuffardi, son los ceviches, los mariscos y todo lo que puede llevar a prepararse del mar, por dos años participo en Mixtura y como anécdota, relata que vendio más de 27 mil platos de Leche de Tigre.

“Ahora que estoy en el Restaurante Inca Social los invito a disfrutar de las más ricas especialidades de la gastronomía peruana en el áre metropolitana, mis conocimientos estan mis platillos”, afirma.

El Restaurante Inca Social esta ubicado en la 2670 Avenir Pl, Vienna VA.