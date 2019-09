Celebran Fiesta del Barrio “Calle Latina”

Presentado por La Cosecha en DC

Artistas, cantantes y grupos musicales desfilaron por la tarima en el concierto organizado por La Cosecha el sábado 7 de septiembre.

Washington Hispanic

La música y la comida latina se juntaron el sábado 7 durante el Concierto de Apertura y Fiesta del Barrio “Calle Latina” presentado por La Cosecha, un gran mercado hispano contemporáneo abierto a pocas cuadras del Centro Histórico de Washington, DC.

Frente a la sede de dicho establecimiento, localizado en la 1280 de 4th Street, en la zona Noreste (NE) de la ciudad, se levantó una gran tarima sobre la que desfilaron gran número de artistas y grupos musicales, encabezados por la banda de fusión latina Ozomatli, ganadora del Grammy.

Fue un día de música, comida y actividades del que disfrutaron los asistentes, como pop-ups, artes y manualidades además de demostraciones de cocina y baile.

Además de Ozomatli, la música en vivo estuvo a cargo de Salt Cathedral, Jason Cerda, Duende Camarón, Jonathan Acosta, los conocidos DC Bembona, Renzo y Nicolás Losada y Batalá.

En la parte de entretenimiento participaron Latin Vintage, las comediantes Gaby Pacheco y Zilla Vodnas, Lola Jaramillo, Julio Santamaría y la Academia de Salsa DC Style, así como Con Sabor y el Grupo Folklórico Raíces Hondureñas.

Los pop-ups contaron con la participación de New Latin Wave, Se Habla Español, The Future is Latina, Carlos Rosario, Andeana Hats, Adelante Shoes, Arcay Chocolates, Piña & Coco, Wonder for People, Politics & Prose, Ilegal Mezcal, Bacardi.

Estuvieron presentes los socios de La Cosecha, como El Cielo, Serenata, NOVA BOSSA, La Casita, Grand Cata, Café Unido, FILOS Bakery, Zona E Home, Amparo, Peruvian Brothers y Ali Pacha.

Entre los patrocinadores de esta gran presentación participaron Events DC, 202 Creates, Carlos Rosario International Public Charter School, Bacardi e Ilegal Mezcal.

La fiesta se inició a las 11 de la mañana y culminó ocho horas después.