Vine a aprender inglés y a vivir una nueva experiencia

Pero he aprendido mucho mas que eso.

COLUMBIA COLLEGE

Washington Hispanic

Carolina Cucumides vino como turista por unos días y estando en América tomo la decisión de Estudiar Inglés, es así como comenzó un proceso de Investigación de cuales eran los lugares, costos y requisitos para escoger una buena institución, la búsqueda comenzó por internet y visito algunas de Los College y universidades que impartían el Programa ESL y que fueran acreditados para otorgar la documentación necesaria para obtener la Visa F-1, luego de tener ese listado nos comenta “comencé a investigar donde estaban ubicados los College, como podía acceder a ellos, por supuesto el costo de los cursos y encontré que Columbia College reunía todos los requisitos, postule y me entregaron la I-20 y con ello regrese a mi país, Chile para preparar solicitar la Visa de Estudiante: por supuesto para hablar con mi familia de este nuevo emprendimiento, porque así lo considero”. “El invertir mis recursos en mí, aprender un nuevo idioma que te abre las puertas no solo laborales, sino que sociales y culturales, es un gran desafío”. Cuando se estudia un nuevo idioma se abren las puertas a la sabiduría, el comprender otras culturas te hace más humano, porque uno sale de la zona de confort que has alcanzado en tu vida personal y laboral para enfrentar un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas culturas y todo lo que ello conlleva y conoces diferentes realidades. “En estos meses he aprendido más de mí misma, siento que esta experiencia ha sido un proceso de crecimiento personal y por supuesto que ha requerido mucho esfuerzo, he sentido momentos donde la soledad me ha golpeado, a veces siento que no avanzo, pero he sabido reponerme, y continuar, cuando llegue solo sabía lo básico para un turista, preguntar por algún sitio, cuánto cuesta esto, etc. solo lo básico, hoy después de 7 meses de esfuerzo de asistir a clases de concentrarme en aprender he alcanzado un nivel intermedio que me ha permitido desarrollarme no solo como estudiante, sino que profesionalmente”.

Columbia College le dio la oportunidad de trabajar en el Departamento de Admisiones como representante para el Mundo Latino, “ha sido una gran experiencia, esto me ha ayudado en mejorar y seguir aprendiendo dado que cuando estoy en las reuniones o conversaciones con el equipo de trabajo, solo se habla Inglés, y cuando asisto a lugares a promocionar nuestro College no solo hablo de esto sino de los Derechos y oportunidades de nuestra gente latina, que es la primera minoría en este país, y que muchas veces no saben que tiene acceso a estas oportunidades, sin duda ha sido un gran aprendizaje que atesorare e incorporare en mi vida”.

“No es fácil dejar mi Chile querido, el cariño de mi familia, amigos, quien soy en lo laboral y social, cuando llegas acá partes de nuevo de cero, la gente no tiene ninguna idea de que has hecho en tu vida y solo eres una persona buscando nuevos desafíos, uno no se da cuenta de eso hasta que te atreves a salir”. El hablar otro idioma ,es una herramienta que te entrega no solo conocimientos sino que nuevas vivencias, “Esta ha sido una gran decisión de la que me siento orgullosa que a mi edad, me atreví a comenzar un nuevo capítulo de mi vida en un país distinto, rejuvenecí, cuento con personas maravillosas que se han transformado en afectos muy importantes, una nueva familia y espero terminar estas 60 semanas que dura el Programa ESL con un Ingles que me permita comunicarme de mejor manera, pero estoy segura de que ya lo que he alcanzado y lo experimentado cambio mi visión de ver el mundo, de enfrentar las dificultades y las oportunidades con una fuerza diferente y sé que esta experiencia me ha aportado como ser humano”.

Para Columbia College ha sido una gran oportunidad y estamos agradecidos del compromiso de Carolina no solo por su trabajo, su proceso de aprendizaje, sino que también de su capacidad de compartir conocimientos, innovar y entregar alegría, pero por sobre todo su perseverancia, ella es un ejemplo de todos nuestros estudiantes y esperamos que siga siendo parte de la familia Columbia College.