Vencer el miedo para aprender inglés

Esta Joven Psicóloga de Caracas, Sonia Escalante vino a EEUU hace dos años y medio en busca de nuevas oportunidades, llego a Florida donde estudio en un College por ese tiempo, pero sentía que no avanzaba en el Inglés, “Florida es buen lugar para vivir pero no para aprender el idioma de este país, soy una convencida de que si tu vives en un país debes aprender su idioma, comencé a investigar por internet y envié mi información a varias escuelas y Columbia College fue el primero en responderme, y me atendieron muy bien de inmediato comenzamos el proceso de Intercambio, buscamos alojamiento y nos mudamos, en este tiempo que he pasado en Columbia College ha sido una gran experiencia, los profesores son nativos y mis compañeros de clase son de distintas nacionalidades por lo que solo me comunico en Ingles.

En Virginia es más cómodo practicar el inglés porque las personas tienen más paciencia y te ayudan, te corrigen de buena forma y así uno poco a poco he aprendiendo más a dominar el idioma.

Hace unos días tuvimos un gran evento en la escuela el “Dia Internacional” donde todos los alumnos pudimos mostrar la cultura de nuestros países a través de la comida, los bailes y la conversación, este fue un gran momento para mi porque somos pocos los latinoamericanos en la escuela pero nos unimos para mostrar con orgullo nuestras raíces y también conocer otras culturas, estoy muy contenta de haber tomado la decisión de cambiarme de Estado y haber llegado a la gran familia de Columbia College Eso te permite conocer otras formas y costumbres, lo que sin duda me ha aportado a mi visión de mundo. “la clave del éxito es salir de tu zona de confort y por eso yo me arriesgue a realizar este gran cambio, que hasta los momentos me ha traído grandes beneficios” Quiero invitar a nuestra comunidad a estudiar y aprender el Inglés, es muy importante tener las herramientas de trabajo para tener una mejor calidad de vida”.