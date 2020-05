Un Dia de La madre diferente pero lleno de amor del bueno

Por la cuarentena covi19.

Nelly Carrion

Washington Hispanic

El próximo domingo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres pero debido a la cuarentena por coronavirus Covid-19 esta vez los festejos serán diferentes, pero no menos significativa , si lo pensamos bien esta situación inesperada nos hace meditar sobre todo lo que significa una madre, aqui les doy algunas ideas de cómo la pueden celebrar sin dejar de cumplir con el “ Distanciamiento social” dejando claro que si quieren a su madre es mejor que no rompan la cuarentena y no se acerquen a ella ni a personas de la tercera edad.

Prepararle el desayuno o su comida favorita

Qué mejor forma de iniciar el día que consintiéndola con su desayuno favorito.En caso de que no vivas con ella puedes sorprenderla enviándole el desayuno ordenando a tu Restaurante favorito que ofrecen servicio de entrega a domicilio.

Que ella elija su regalo online

Una opción divertida puede ser ‘ir de compras’… online. Siéntate con ella a elegir diferentes regalos, aprovechando que varios sitios en internet tienen promociones y envíos gratis por la cuarentena.

Videollamada

Si estás lejos de tu madre, la tecnología los acercará. Dedica unas horas de tu día para platicar con ella de cualquier cosa, como recordar momentos de cuando eras niña o niño.

Fiesta virtual

Una opción más grande es armar una ‘fiesta virtual’ , esto es algo que esta moda , con este sistema tendras la oportunidad de invitar a tus familiares y amigos al festejo.

Maratón de cine en casa

En lugar de ir al cine, armen un maratón en casa. Prepara unas palomitas y consiéntela con una función inolvidable. Si le gustan las películas de terror,

Juegos de mesa en familia

Si los videojuegos no son los suyo, pueden aprovechar la tarde para divertirse con juegos de mesa. Si no tienes alguno en casa, puedes pedir uno en línea. Opciones hay muchas: rompecabezas, turista, caras y gestos, entre otros.