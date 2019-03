Trabajando como Aupair y Estudiando en CCDC

Sandra llego a EE. UU. en Octubre del 2017, ella es de Madrid, España y vino como Aupair con el propósito de mejorar y certificar el inglés a través de una nueva experiencia lejos de su país, ella ya había conocido este programa en Alemania donde practico y mejoro su inglés, pero aun así se siente insegura en algunos aspectos del lenguaje. “Si bien tenia un Ingles intermedio alto, aun siento muchas veces que no me expreso del todo correcto” es por eso por lo que me propuse venir a EEUU y vivir acá, a través del Programa Aupair y así interactuar con una familia, ya que este programa te provee de lo necesario para vivir acá Visa, Trabajo, Alojamiento, Carro y un monto en dinero para estudiar Inglés en alguna institución acreditada, por eso escogió Columbia College con el propósito de rendir el TOEFL este es un examen internacional que te certifica y me permitirá si tomo la decisión de venir acá y poder rendir todos los exámenes para ejercer mi carrera en este país en un futuro próximo.

Hoy vivo con una familia con 5 niños que están entre lo 10 y los 16 años, puedo conversar de diferentes temas con ellos aparte de las labores que realizo y así practico constantemente, pero donde he mejorado es en las clases, Columbia College ha diseñado un gran programa con excelentes profesores, Jeff R es un profesor joven con experiencia y utiliza un método interactivo, hace que las clases sean entretenidas y desafiantes utiliza distintas herramientas tecnológicas, videos, internet, diferentes textos, Etc. no solo sigue un solo texto como en muchas partes y eso logra que el curso sea dinámico.

En las clases en Columbia College me concentro en estudiar, aprender y valorar el aprendizaje del Inglés, hay personas que vienen a este país y solo por conseguir una visa se inscriben en clases, pero no aprovechan de verdad las clases y así lograr mejores oportunidades laborales y de vida, cosas que te entrega un nuevo idioma.