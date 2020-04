Todos los niños cuentan en el Censo del 2020

Algunos albergues cuentan con cámaras de video.

Redacción

Washington Hispanic

Responder al Censo del 2020 es una manera fácil, segura e importante de ayudar a proporcionar recursos para los niños y sus comunidades durante los próximos 10 años. Sin embargo, con frecuencia, se olvida incluir en el censo a los bebés recién nacidos y a los niños pequeños.

De hecho, los niños menores de cinco años están entre los grupos de población que históricamente se han dejado fuera del censo. Aproximadamente el 5% de los niños menores de cinco años no fueron contados en el Censo del 2010, el equivalente a casi un millón de bebés y niños pequeños.

Entre los ejemplos de los recursos que pueden ser impactados están la asistencia alimentaria, Head Start, guarderías, apoyo para la vivienda, escuelas públicas, servicios de intervención temprana para niños con necesidades especiales, seguro de salud para niños y más.

Hay muchas razones por las que se puede olvidar incluir a los niños pequeños en el censo. Los niños pequeños que se olvidan incluir suelen vivir con familias grandes o con familias múltiples que viven bajo el mismo techo. Estos niños quizá se quedan en más de un hogar y es posible que no sean parientes de la persona que llena el formulario del censo.

La Oficina del Censo ha establecido colaboraciones con grupos comunitarios y de defensa que puedan correr la voz en las comunidades acerca de la importancia de incluir a todos los niños en el censo y con ellos compartir instrucciones específicas para contar a todos los niños.

• La regla general es: contar a los niños en el hogar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo, incluso si sus padres no viven ahí.

• Contar a los recién nacidos en el hogar donde vivirán y dormirán la mayor parte del tiempo, aunque hayan estado en el hospital el Día del Censo (1 de abril del 2020).

• Si los niños pasan su tiempo en más de un hogar, hay que contarlos donde se quedan más seguido. Si su tiempo se divide por igual o no sabemos dónde se quedan más seguido, hay que contarlos donde estuvieron el 1 de abril del 2020.

• Si el niño pasa la misma cantidad de tiempo entre los dos hogares, habrá que contarlo en el hogar donde se quedó el 1 de abril del 2020. Se deberán poner de acuerdo entre los padres o la persona que lo cuida, si es posible, para que el niño no sea contado en los dos hogares.

• Si el niño de un amigo o familiar vive en su casa y el niño no tiene una dirección permanente, hay que contarlo si se quedó ahí el 1 de abril del 2020, aunque sea de forma temporal.

Por ley, las respuestas al Censo del 2020 están seguras, a salvo y protegidas y no se pueden usar en su contra de ninguna manera.

Todos tienen la oportunidad de darle forma al futuro de los niños que conocen. Empecemos contando a todos los niños y recién nacidos en el hogar en my2020census.gov.