Natalia Montelongo entre las Líderes de Coors Light

Finalista representa a Edu-Futuro y al área de Washington

Natalia Montelongo, originaria de Oklahoma y de padres mexicanos, llegó hace tres años al área metropolitana de Washington. Es una de los 12 finalistas del reconocimiento que se hace cada año desde el 2006. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

La lucha de Natalia Montelongo porque los jóvenes inmigrantes del área de Washington DC tengan acceso a una educación universitaria no ha pasado desapercibida. Prueba de ello fue su escogencia como uno de los 12 líderes emergentes de la comunidad hispana en los Estados Unidos que Coors Light reconoce cada año.

Montelongo, originaria de Oklahoma y de padres mexicanos, lleva tres años involucrada en los proyectos de Edu-Futuro, una organización con la que se identificó inmediatamente después de mudarse al área metropolitana.

El objetivo de este grupo no era extraño para ella, pues desde que estaba en la escuela secundaria, pudo ver las dificultades que pasan los inmigrantes con sueños de una educación superior.

“En la preparatoria tenía muchos amigos que son inmigrantes, y que querían seguir sus estudios, pero desafortunadamente en ese tiempo era más difícil, había más barreras y no tenían acceso a becas”, dijo Montelongo. “Desde ese entonces yo sabía cómo quería ayudar a la comunidad”.

Ahora, además de ser reconocida como una líder comunitaria, Natalia está en carrera por el gran premio de 25 mil dólares para la organización a la que representa si logra la mayor cantidad de votos en una encuesta en línea que cierra hoy, 30 de agosto.

“Ha sido más que un honor el haber sido escogida entre tantos líderes hispanos en el país”, mencionó Montelongo. La entrega de la joven profesional hizo que Edu-Futuro la considerara para ser la presidenta del Associate Council, un puesto que ocupa desde el 2017.

Estos logros Natalia no los celebra sola. Sus padres, Luis y Sanjuana, quienes siguen en Oklahoma, están a una llamada de distancia. Durante estos días se han dedicado a tocar puertas de todas las personas que conocen buscando votos para su hija.

“Ellos están muy contentos y la verdad es que cuando yo hago mi trabajo siempre los tengo en mi mente. Ellos son lo mejor que me ha pasado. Me abren las puertas, me dan amor, y cuando ven que sus sacrificios valen la pena, es un orgullo para ellos” dijo Natalia.

Natalia labora como supervisora en el Comité de los Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes, en donde, entre otras cosas, realizan visitas a las familias con niños recién llegados de Centroamérica, y conectan a las familias con servicios que necesitan.

La joven líder invitó a las personas a que “busquen su pasión y se involucren, que cuando esto pasa, sin darse cuenta se van a convertir también en líderes.

Para votar por Natalia Montelongo, deben ser mayores de 21 años e ingresar a la web http://www.coorslightlideres.com/Vote.aspx. Tienen hasta el 30 de agosto.