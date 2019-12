Nancy Navarro culmina periodo como presidenta

Logra la aprobación de iniciativas en el Concejo de Montgomery

Nancy Navarro, concejal del Distrito 4, culmina esta semana su segundo periodo como presidenta del Consejo en los 10 años que ha servido en este suburbio de Washington. Foto: Cortesía/ Concejo del Condado de Montgomery.

En béisbol, los jugadores estelares son llamados para que hagan su trabajo en momentos de presión y mucha importancia. Con la escogencia de un nuevo Ejecutivo, el Consejo del Condado de Montgomery se robó una página del librito del deporte más famoso en los Estados Unidos, y designó a la concejal Nancy Navarro como presidenta de ese colegiado para que aprobara designaciones y legislaciones que se perfilan a transformar la región en el ámbito social y económico.

Esta semana Navarro, quien ya tiene 10 años como concejal del Distrito 4, presentó una lista de las iniciativas que formaban parte de su agenda al tiempo que se despide de lo que podría ser su último año presidiendo las sesiones en el edificio Stella Werner, en Rockville.

“Este año ha sido bastante agitado, porque después de 12 años con una administración constante, hubo un cambio. Tenemos un nuevo ejecutivo y cuatro nuevos miembros del Consejo. Como presidenta mi papel era manejar este cambio y poder lograr todos los objetivos necesarios para poder tener un año exitoso. Y lo pudimos hacer”, señaló la veterana política.

Más que sacarle el cuerpo al trabajo, aceptó el reto tal y como lo hizo en 2009. A pesar de ser su primera vez al frente de una transición de gobierno, Navarro está acostumbrada a las primeras veces. Cuando fue electa por primera vez se convirtió en la primera mujer latina en pertenecer al Consejo. Cuatro años después fue la primera mujer latina en presidir esa misma entidad.

Una de las principales victorias que se apuntó la concejal fue la aprobación, de manera unánime, de la ley de Equidad Racial y Justicia Social, que establece la creación de una oficina para este tema en la rama ejecutiva, y que las nuevas legislaciones incluyan un lenguaje que evita la inequidad racial y las injusticias sobre la base de género, entre otros.

“Lo que es importante entender es que este es un instrumento para que el Consejo tome decisiones basadas en datos y establezca métricas que aseguren que el gobierno sea responsable de promover la equidad y la justicia para todos los residentes”, dijo la presidenta del Consejo, Navarro.

La concejal también impulsó junto con el concejal Will Jawando, la ley CROWN, que busca eliminar la discriminación sobre la base del uso del cabello de forma natural, y multando con hasta cinco mil dólares a quien infrinja este mandato. De igual manera, Navarro participó en la ratificación de Marcus Jones como jefe de la policía del condado.

Mirando aún más hacia el pasado, y cuando le quedan dos años más como servidora pública, Navarro mencionó que se siente muy agradecida por la oportunidad que le dieron de representar a los residentes del condado, en especial a la comunidad latina. “Ha sido un honor máximo no sólo representar al condado, sino también llevar en alto el nombre de la comunidad latina”, señaló.

El 2022 se acaba. El trabajo ha sido muy productivo. He aprendido mucho y a la vez ha sido muy difícil porque al ser la primera mujer latina, la primera inmigrante estás abriendo un camino. Hasta el día de hoy estoy lidiando con eso. Y claro tampoco es que tienes gente que lo ha hecho hay momentos en que sientes que tienes que tomar decisiones sin tener mucha gente con la cual puedes consultar. Por ejemplo, pero realmente me siento muy agradecida. Ha sido un honor máximo no sólo representar al condado, sino también llevar en alto el nombre de la comunidad latina