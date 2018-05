Llevaremos al éxito a más salvadoreñas

Ofrece la primera presidenta de AMUSE, Sisis Alemán.

Lucía Martínez y Lidia de León, ambas miembros de AMUSE; Sisis Estrella Alemán, presidenta de AMUSE (cortando la cinta); la Dra. Claudia Canjura, Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, y Ena Úrsula Peña, Cónsul General de El Salvador, en el acto inaugural de AMUSE. Foto: Cortesía

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Nada agradables son los recuerdos que mantiene Sisis Estrella Alemán de sus primeros años como trabajadora en Washington DC. En 1997 había llegado desde Morazán, su tierra natal en El Salvador, y poco después decidió quedarse del todo en Estados Unidos. Tenía 19 años y estaba llena de alegrías, sueños y muchas ilusiones.

Sin embargo, cinco años después, las penas y las frustraciones se iban acumulando conforme pasaban los días y los meses. “Trabajaba como cajera en un Carwash que está en la Ruta 450 –relata-, y le puse mucho empeño. Pero al mismo tiempo recibía desplantes y también malos tratos y gritos de los hombres que llegaban al establecimiento. Me sentí discriminada”.

“A veces –prosigue-, algunos clientes se negaban a pagar por el servicio de limpieza de sus carros. Tenía que salir a cobrarles, lo que me causaba más problemas todavía. En otras ocasiones llegaba la policía porque pasaban hombres borrachos, algunos con cortes en el cuerpo, y nos amenazaban. Temía por mi seguridad”.

Hasta que un día la joven salvadoreña se puso a reflexionar sobre el futuro que le esperaba. “Al final me dije, ‘no, esto no es lo que quiero para mí’, y fue en esas circunstancias cuando nació mi idea de independizarme”.

“Voy a abrirme paso yo sola, para no estar expuesta a recibir maltratos en ningún centro de trabajo”, dice que pensó en ese momento.

Luego, con el apoyo de una amiga, buscó aprender los secretos y ganar experiencia en todo lo que es el servicio de limpieza de casas y oficinas.

“Así comencé mi compañía de limpieza en el año 2003, cuando obtuve mi licencia para poder trabajar legalmente y tener mi propio seguro. Se llama Aleman Cleaning Services y tiene mi apellido de soltera”, refiere Sisis.

Añade que “con la bendición de Dios” comenzó limpiando las casas de algunos policías. Ellos pasaron la voz a las familias de otros agentes, dándoles sus referencias. “De hecho, mis clientes son en su mayor parte gente que trabaja para el gobierno”, explica.

Actualmente la compañía cubre todo el área metropolitana, mayormente en DC y también en Maryland y Virginia.

Enseñando a otras

Ahora la ex cajera es una empresaria de éxito, con todo lo bueno que eso trae consigo. Se casó y ha encontrado la felicidad. “Tengo tres hijos biológicos y una adoptada, cuatro en total”, dice orgullosa.

Pero sentía que algo faltaba para completar sus metas. Ella se preguntaba, ¿qué puedo hacer para que otras mujeres encuentren las mismas oportunidades que yo he tenido y logren su independencia económica y social?

La tarde del martes 17 de abril vio que ese objetivo se hacía realidad. Junto con otras connacionales emprendedoras de la región metropolitana puso en marcha la Asociación de Mujeres Salvadoreñas en el Exterior (AMUSE), una entidad sin fines de lucro, fundada “con el propósito de compartir experiencias y talentos con otras mujeres y estimularlas para que tengan sus propios negocios”, según explica.

“Así podrán sobrepasar la barrera de la dependencia y sobresalir no solo en su vida laboral sino también en el aspecto económico y familiar”, destaca Sisis Estrella Alemán, primera presidenta de la organización, al lado de otra empresaria, Rina Aranda, quien ejerce la vicepresidencia.

Asegura que través de AMUSE están dispuestas a ayudar a todas las mujeres. “Pero yo, por mi vida personal, me enfoco más en las madres solteras”, continúa. “Por experiencia propia sé que es una situación bastante fuerte, y muchas no alcanzan a superarlo porque temen dejar a la pareja que hasta las somete a maltratos y abusos porque dependen de él. Por eso yo quisiera llegar a ellas, darles una buena orientación, ser el empuje que necesitan para que puedan decir ‘Si ella lo pudo yo también puedo’… ese es mi mayor deseo, ver a las madres solteras convertirse en mujeres de negocios exitosas e independientes”.

HAY MUCHAS MANERAS DE AYUDAR

La presidenta de AMUSE hace llamado para que más mujeres se unan al grupo.

• “Tenemos que salir de donde estamos, ya sea para aprender o ser una ayuda para las demás, porque en la unión de todas está la fuerza”, recalca Sisis Estrella Alemán.

• “Sabemos que hay mujeres con muchos talentos en el área metropolitana y les pedimos que se acerquen para ayudar”, señala. “Necesitamos a talentosas en política, en negocios, en servicios, en corte y confección o maquillaje”.

• “Y las que necesitan ayuda, que se acerquen también para ver de qué forma las podemos alcanzar”.

• “Tenemos que tocar puertas en busca de apoyo, y eso lo sabemos hacer muy bien”, asegura.

• Para comunicarse con la Asociación de Mujeres Salvadoreñas en el Exterior (AMUSE) pueden llamar al 240-350-8566 o al 202-536-0026.