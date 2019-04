Imprimen corazón 3D en Israel

A partir de tejidos humanos del propio paciente

Este avance tecnológico marca un logro significativo en el desarrollo de órganos funcionales. Se espera que pasen unos 10 años hasta ver un corazón que pueda ser utilizado. Foto: AP.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Un grupo de científicos israelíes han dado un increíble paso en la medicina mundial, al crear el primer corazón en tecnología 3D, a partir de tejidos del propio paciente que podría utilizarlo.

Aunque en el pasado se habían impreso órganos, ninguno contó con válvulas, vasos sanguíneos celdas y otros componentes que se lograron con el corazón de prueba, que tiene un tamaño menor al órgano original.

“Esta es la primera vez que alguien ha desarrollado e impreso un órgano completo repleto de celdas, vasos sanguíneos, ventrículos y aurículas”, dijo uno de los científicos involucrados en la hazaña.

El proyecto experimental se desarrolló mediante la biopsia de tejido graso tomado por pacientes que se usó como “tinta” para este particular trabajo de impresión. A partir de él se generaron tejidos básicos pero también mucho más complejos como ese corazón completo que no obstante no es completamente funcional.

De hecho su tamaño es el del corazón de un conejo, pero es un prometedor primer paso para crear un corazón de tamaño humano. Además estos corazones impresos en 3D solo se pueden contraer, pero los investigadores creen que también podrán crear un órgano completamente funcional en un futuro próximo.

“El próximo reto es madurar estas células y ayudarlas a que se comuniquen entre ellas, de forma que se contraigan juntas. Hay que enseñar a las células a comportarse adecuadamente. Y después tendremos otro reto, lograr desarrollar un corazón más grande, con más células. Tenemos que descubrir cómo crear suficientes células para producir un corazón humano”, dijo Tal Dvir, director del equipo de investigación.

Una vez lo logren tratarán de transplantarlo a animales, algo que si tiene éxito podría dar lugar a los ensayos clínicos con humanos. La prometedora técnica podría hacer que según estos expertos tengamos corazones impresos en 3D válidos para transplantes humanos en unos 10 años.