Gustavo Torres: “La clave es estar informado sobre sus derechos”

l presidente ejecutivo de Casa en Acción, Gustavo Torres, conversó con el Washington Hispanic sobre las nuevas órdenes ejecutivas anunciadas por el presidente Donald Trump y destacó que ahora era el momento de estar preparados e informados para “resistir”.

Durante la entrevista, Torres recomendó a la comunidad indocumentada que se mantenga informada sobre cuáles son sus derechos y cómo defenderse para evitar una deportación, en el caso llegue el momento y admitió que teme que las organizaciones comunitarias que luchan por los derechos de la comunidad inmigrante traten de ser silenciadas.

Al mismo tiempo de reconocer que la comunidad pasa por momentos difíciles y que personalmente como líder y activista siente que vive una “pesadilla” es el mejor momento de seguir en la lucha para demostrar que la comunidad hispana es un grupo muy grande de seres humanos que solo viene a este país a trabajar y sacar a delante a sus familias.

¿Cómo está respondiendo Casa en Acción a las órdenes ejecutivas de Trump impuestas recientemente a menos de un mes que juramentó como presidente de EE.UU.?

Gustavo Torres: Estamos trabajando en diferentes frentes con nuestra comunidad tanto a nivel local como a nivel nacional. A nivel local estamos educando a la comunidad sobre cuáles son sus derechos y cómo los pueden defender.

Hemos creado los comités de autodefensa para que nuestra comunidad no solo conozca sus derechos sino cómo deben estar preparados para que cuando llegue “la migra” a sus comunidades sepan qué hacer.

“Si llega la migra no abra la puerta y no corra”

¿Qué es lo que recomiendan?

G.T.: No abrir la puerta a menos que muestren una orden del juez firmada. Y si finalmente entra la “migra” a sus casas se recomienda que no digan ni su nombre ni de que país son y lo más importante que pidan la presencia de un abogado.

Mencionas que han puesto en marcha los llamados grupos de autodefensa, pero ¿Qué va pasar con los jornaleros?

G.T. Es básicamente lo mismo aunque es un poco más complicado. Si llega la “migra” no correr porque es una buena excusa para detenernos, solo estar listos, pedir un abogado o contactar con cualquier organización comunitaria. Es clave que la comunidad esté informada y preparada ya sea que están en la escuela, en la calle o en sus casas.

¿Qué están haciendo a nivel nacional?

G.T.: Somos parte de la red nacional de organizaciones que estamos participando en las marchas y manifestaciones. Hemos estado en los aeropuertos para presionar para que estas órdenes ejecutivas racistas e inhumanas paren.

También estamos presentando una ley en Maryland que se llama el “Acta de la Confianza” con la que Maryland se convierte en un estado santuario donde la policía no va colaborar con inmigración para deportar a nuestra comunidad y lo mismo lo estamos haciendo a nivel local en Montgomery, Baltimore, Prince George para asegurarnos que nuestra comunidad sea bienvenida.

¿Esto sería una reacción opuesta a la nueva orden ejecutiva que amenaza a las ciudades santuarios?

G.T.: Efectivamente, porque como dicen los abogados y el fiscal del estado, la orden ejecutiva del presidente es inconstitucional, ilegal y por eso el estado de Virginia está demandando y lo hará el estado de Maryland.

Uno de los puntos más polémicos de la orden ejecutiva de Trump es la construcción del muro en la frontera. ¿Lo consideran factible?

G.T.: Lamentablemente sí es posible que se construya, pero sería ineficiente. Para empezar el 40 % de personas que llega a este país lo hace por avión y los muros no sirven para los aviones. Y segundo, existen diferentes formas de entrar a EE.UU. a través de los túneles, por ejemplo. El muro lo que hace es dividir aún más México y Centroamérica con EE.UU.

Envía un mensaje racista, antiinmigrante y de odio. La pregunta es por qué no hacen lo mismo con Canadá, por la frontera con México no ha ingresado ningún terrorista en cambio por Canadá sí.

El gobierno de Trump hasta el momento no ha movido ninguna ficha con respecto a la situación de los jóvenes soñadores amparados por DACA. ¿Cuál cree que sea el futuro para ellos?

G.T.: En ese punto soy bien optimista y ojalá no me equivoque. Esta administración sabe el riesgo político y está haciendo un cálculo político para no quitarle el permiso de trabajo a los soñadores sencillamente porque estamos hablando de 750 mil soñadores que están en la universidad o que están trabajando y van a representar un impacto muy grande en la economía de este país.

El gobierno sabe que existe un apoyo masivo para estos jóvenes. Personalmente, creo que en el Congreso republicano se va dar una solución para estos soñadores. Estamos trabajando con la red de soñadores, con los congresistas locales y el senador Van Hollen para impulsar la legislación para confirmar y convertir en ley lo que el presidente Obama lo hizo como una orden ejecutiva.

¿Qué opinan en este punto que no se haya incluido a ningún hispano en el gabinete de Trump?

G.T.: Bueno, era de esperarse de un presidente que desde hace año y medio viene insultando diciendo que somos violadores, criminales y asesinos.

Se esperaba que no encontrara personas que fueran a identificarse con ese sentimiento de odio. No lo vemos como sorpresa sino como una ratificación de odio hacia nuestra comunidad.

¿Cuál es el sentir de la comunidad inmigrante?

G.T.: Nuestra comunidad está tremendamente asustada y nerviosa, pero no está paralizada. Cada movilización, cada marcha, cada carta que enviamos a nuestros legisladores nuestra comunidad está respondiendo.

¿Crees que la comunidad está preparada para “resistir”?

G.T.: Creo que sí, obviamente vamos a tener golpes muy fuertes porque definitivamente es una administración que tiene muchísimos recursos para atacar a nuestras familias, pero al mismo tiempo esa rabia y ese enojo se va convertir en una fuerza de lucha. Como decían los líderes Martin Luther King Jr. y César Chávez: tenemos que seguir luchando de una manera pacífica y con mucho coraje, así nos traten de destruir.

¿Crees que la orden ejecutiva que cancela de manera temporal el programa de refugiados y el ingreso de ciudadanos se siete países de mayoría musulmana pueda tener un impacto en la comunidad hispana y en los países de América Latina?

G.T.: De hecho ya tiene un impacto porque tenemos familias musulmanas dentro de nuestra comunidad. Creemos que la medida envía un mensaje de odio y viola la Constitución por eso las demandas que están empezando a salir. Primero, llegaron por los musulmanes y no hicieron nada y cuando lleguen por los hispanos será demasiado tarde por eso hay que responder de manera masiva contra estas medidas.

¿Cuál sería el mensaje a Donald Trump?

G.T.: El mensaje para el presidente de EE.UU. es que se ponga la mano en el corazón. Es que sepa que está lidiando con seres humanos que están buscando una mejora para sus familias, que están aquí haciendo una gran contribución a este gran país y a sus países de origen. Nosotros vamos a estar aquí para seguir luchando con mucho respeto y mucha energía.