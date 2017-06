Equipo Atlas sigue representando a los hispanos del área

N

avegar en asuntos legales puede ser algo complicado, y mucho más si la persona involucrada no domina el idioma inglés. El Equipo Atlas, una firma de abogados ubicada en el norte de Virginia, sabe de esto. No por nada, durante más de 30 años, han sido los elegidos por la comunidad hispana para que los representen ante los tribunales.

Ya sea que la persona haya estado involucrada en un accidente de tránsito, laboral, o si enfrenta cargos criminales leves, el Equipo Atlas cuenta con el equipo para atender a las personas en español, desde que llaman a la oficina hasta después de la audiencia con un juez.

Si vive en el área metropolitana de Washington, el nombre de Equipo Atlas probablemente no es extraño, ya que era común ver a su fundador, Joel Atlas Skirble en comerciales de televisión y los diferentes festivales latinos vistiendo un sombrero de capitán de barco.

Pero en 2015, a la edad de 70 años, ese personaje popularmente conocido como “El Capitán” o “El abogado del pueblo”, falleció repentinamente en su vivienda en Alexandria, Virginia. No sin antes dejar a alguien de confianza a cargo de su legado, una firma para los latinos.

“La firma sigue en pie y vamos a seguir representando a la comunidad, y apoyando a las diferentes instituciones y festivales del área como se ha hecho desde el principio”, dijo James Kearney, ahora al frente del Equipo Atlas, y quien desde hace 25 años se unió a la cruzada del “Capitán” como abogado litigante.

De acuerdo con Kearney, no fue difícil acompañar a Skirble en su misión, una vez vio con sus propios ojos la escasez de servicios legales en español que enfrentan los latinos del área.

“Si alguien es herido en un accidente y no pueden ir al trabajo al día siguiente, quieren saber que alguien está pendiente de ellos, Y es ahí donde entramos nosotros,” mencionó Kearney. Aparte de trabajar para que sus clientes no sean acusados criminalmente, contactan a hospitales, aseguradoras e instituciones de carácter social que puedan ayudar con la renta y a conseguir alimentos mientras la persona está convaleciente.

Otro de los temores que ronda la comunidad es el temor de algunos a contactar a un abogado cuando están envueltos en un incidente, a causa de su situación migratoria, cuando es mejor tener a alguien sabido en asuntos legales que no tener a nadie.

“Hay veces en que las aseguradoras se aprovechan de que una persona no habla inglés para no tratarlos de una manera justa. Pasa todo el tiempo, y es justamente lo que Equipo Atlas trata de evitar,” resaltó el abogado Kearney, quien a pesar de que no habla español como lo hacía Joel Atlas, lo entiende muy bien y procura tener con él a alguien de su equipo.

Kearney y el Equipo Atlas están comprometidos a seguir los pasos de Joel Atlas Skirble.

“Nuestra práctica se basa en el respeto a las personas, sin importar de donde venga ni de su estatus. Joel fue muy reconocido y querido en la comunidad porque respetaba a las personas con las que trataba, a cambio, recibió el respeto de ellos,” comentó Kearney.

Servicios legales con respeto

Es precisamente esto lo que pueden esperar las personas que llaman a las oficinas del Equipo Atlas en Falls Church, Virginia, al teléfono 703-237-8486, o a Wheaton y Bladensburg, en Maryland.