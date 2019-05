Destacados chefs llegan al Taste of Peru Washington DC 2019

Por séptimo año consecutivo.

Eventbrite.com www.tasteofperudc.com/tickets

Nelly Carrión

Washington Hispanic

Los sabores de la Costa, Sierra y Selva del Perú de manos de sus más destacados exponentes se darán cita el próximo domingo 2 de junio de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en la capital de Estados Unidos, dentro del marco del Festival Gastronómico Taste of Perú Washington DC 2019.

Esta nueva versión del Taste of Perú DC 2019, contará con la participación de los más renombrados chefs peruanos como Christian Bravo, Francesca Ferreyros, Andres Orellana, la chef y propietaria del Restaurante La Limeña Emma Perez, la reina de los tamales de Mistura Magaly Sylva y el bartender Alonso Palomino.

Los organizadores del evento anunciaron que este año el Taste of Peru Washington DC 2019, reunirá un grupo de los más renombrados chefs que harán demostraciones de cocina en vivo.

Las novedades del evento gastronómico será la elaboración de platos oriundos de las diferentes regiones del país en sus procesos naturales las cuales son unas delicias al paladar.

Si quiere disfrutar de la mayor variedad de comida peruana, anótelo en su agenda desde ya, y compre sus entradas a traves de los sitios Eventbrite.com, www.tasteofperudc.com/tickets

Chef Andrés Orellana propietario del Restaurante La Niña

El reconocido chef Andrés Orellana, dueño del Restaurante la Niña en Miraflores estará dictando una clase culinaria magistral para los asistentes del TOPDC2019. Orellana, quien también es Master somelier, tiene estudios del Le Cordon Bleu, Italian Culinary Institute y el Basque Culinary Center en España. También ha sido recibido numerosos premios entre los que destacan: Best Young Chef 2015 de Mistura, Best New Restaurant 2011, Young Entrepreneur of the Year entre otros.

Dentro de la clase culinaria magistral que presentará dentro de los TOPDC2019, será una de las especialidades forman parte de su menú del Restaurante la Niña la cual tiene una gran variedad de carnes maduradas: entraña, picaña, pato y cerdo.

La propuesta de la Niña es sabrosa y sencilla. Andrés se propuso trabajar con insumos peruanos y de temporada, esto, sumado a la versatilidad del chef dan como resultado una carta muy ecléctica donde puedes encontrar desde un min pao, tiradito, hasta un arroz meloso.

Francesca Ferreyros de Fusión Perú Asia en el Taste of Perú 2019

La Séptima Feria Gastronómica Taste of Perú Washington DC 2019 que se realiza el domingo 2 de junio trae lo mejor de la cocina peruana y uno de los chef presentes será Francesca Ferreyros de IK Restaurante.

La de Francesca Ferreyros es una historia redonda, de esas que arrancan en un punto inspirador y que, tras vivir algunos años de experiencias, regresa. Ahora la joven peruana reconecta con sus inicios, pero convertida en una cocinera experimentada.

Quiso ser educadora de niños y eso fue lo que estudió en la PUCP. Pero no terminó. Pudo más su gusto por la cocina. Antes quiso estar segura y probó suerte en Cala. A ese restaurante entró a practicar en el 2009, bajo las órdenes de Iván Kisic, el chef que se convirtió en su mentor. Con él trabajó cerca de tres años y se convenció de que la culinaria era lo suyo.

El suyo es un rostro nuevo en la escena culinaria local, y lo es porque gran parte de su carrera la hizo fuera del país. A los 21 años dejó Cala para irse a trabajar a un hotel en Florida; Francesca se iba y volvía a Lima para estudiar casi por tramos la carrera de Gastronomía en Le Cordon Bleu Perú.

Voló luego a Europa. En España, El Celler de Can Roca la recibió. Era el 2015, el restaurante era el número 1 del mundo y por Lima ya había pasado el primer tour de los hermanos Roca. La novel cocinera fue directo a pastelería, con Jordi Roca, a quien nunca se cansó de decirle que el mundo dulce no era su fuerte. Hoy ella reconoce que fue lo mejor que le pasó y que aprendió mucho, aunque luego fue feliz pasando por producción y la zona de fríos.

Del restaurante de Girona Francesca partió un día de agosto del 2016. Cuando El Celler iniciaba su segundo tour desde Londres hasta Santiago de Chile, ella enrumbaba a Tailandia.

En mayo del 2016, la segunda temporada de “Chef’s Table” (Netflix) nos presentó la vida de un cocinero indio llamado Gaggan Anand. Esa producción ayudó a fijar aún más la mirada del mundo en este chef, que abrió en el 2010, en Bangkok, el restaurante Gaggan. Desde el 2015 hasta hoy, este lugar encabeza el ránking Asia’s 50 Best Restaurants. Interesada por conocer la cultura tailandesa y la cocina de la India, Francesca fue a parar allí.

Con el chef indio, Francesca aprendió y viajó mucho. Estuvo en Japón y en la India. También hizo una gira por Latinoamérica, desde Nueva York, México y Brasil, hasta Lima. Fue en ese periplo (a fines del 2017) que el encuentro con su país la animó a volver.

Ella define su estilo como libre pero detallista. “No me parametro, pero quiero seguir creando: ‘El Perú nos provee y la naturaleza nos inspira’. Me gusta la alta cocina y que al comerte un plato quedes satisfecho. Es difícil balancear ambos y dar en el clavo”, considera. Se plantea muchos objetivos y hacia la meta empieza a caminar.

El Chef Christian Bravo llega al Taste of Peru DC 2019

El sabor de cada platillo, hacen que la cocina del Chef Christian Bravo sea única, y ese sabor es el que estará presente en la demostración y degustación en la Séptima feria gastronómica Taste of Perú Washington DC 2019, el próximo 2 de junio en la Universidad del Distrito de Columbia (DC) Dennard Plaza ubicado en la 4200 Connecticut Ave. NW.

El chef peruano Christian Bravo es tan versátil como su cocina, pues además de estar entre ollas y fogones creando nuevos sabores, también es empresario, conductor de televisión, DJ, locutor publicitario, diseñador gráfico y animador 3D.

Todas estas caras se ven reflejadas en su cocina: la creatividad y el diseño quedan en evidencia en su emplatado, mientras que la música se vuelve en un ingrediente fundamental en el restaurante “Bravo Restobar”, que dirige desde hace ya un buen tiempo, pues es él mismo es el que crea las mezclas de acuerdo a las comidas y sus tiempos.

Este cocinero es uno de los rostros destacados en Perú al momento de posicionar la cocina y sus sabores, por algo participó en los inicios de la famosa feria Mistura y fue escogido para ser embajador de la Marca Perú. Por estos días, es rostro de la plataforma Samsung Chef Experience, sitio donde los amantes de la cocina podrán encontrar recetas, videos, asesoría y streamings exclusivos con diversos cocineros latinoamericanos.