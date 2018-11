Con Referéndum el 9 de diciembre, peruanos deciden futuro de su país

La Cónsul General del Perú en Washington llama a sus compatriotas a participar.

Gloria Lissette Nalvarte Simoni, Cónsul General del Perú en Washington, da a conocer a Washington Hispanic los preparativos para el referéndum Nacional en su jurisdicción, la cual incluye a Washington DC, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware y Kentucky. Foto: Cortesía

Víctor Caycho

Washinton Hispanic

El domingo 9 de diciembre el Perú se juega su destino. Ese día, todos sus ciudadanos participarán en un Referéndum tanto en su territorio nacional como en el exterior. Con su voto, la población aprobará o desaprobará importantes reformas políticas y del Poder Judicial planteadas por el actual gobierno peruano. El objetivo es acabar con los altos niveles de corrupción detectados en el país y dar un nuevo impulso al desarrollo nacional.

La Cónsul General del Perú en Washington, Gloria Lissette Nalvarte Simoni, da a conocer aquí los preparativos para esa histórica consulta popular en su jurisdicción, que incluye Washington DC, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware y Kentucky.

WASHINGTON HISPANIC: ¿Cuál es la trascendencia del referéndum en el que participarán todos los peruanos el 9 de diciembre?

GLORIA NALVARTE: Es importante porque será la población la que tenga la posibilidad de decidir si se aprueban o desaprueban las reformas constitucionales propuestas. Es importante que podamos participar en este evento que se va a llevar a cabo tanto en el territorio nacional como en el exterior. Es un deber y un derecho de todos los peruanos participar en los procesos electorales que se convoquen, de acuerdo a la Constitución.

W.H.: ¿Qué recomienda a los residentes peruanos en la jurisdicción del Consulado General que está a su cargo?

G.N.: En primer lugar, que aquellas personas que han sido sorteadas como miembros de mesa estén en permanente contacto con el Consulado General del Perú en Washington, para poder ser capacitados y puedan llegar al local de votación a las 7:30 a.m. del domingo 9 de diciembre, a fin de verificar el material electoral e instalar debidamente las mesas electorales, antes de iniciar el proceso del sufragio en los horarios previstos, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Esperamos que todos ellos participen ya que son las autoridades en este proceso electoral.

W.H.: ¿Por qué la sede de la votación ha cambiado, con relación a la de anteriores elecciones?

G.N: Porque el local anterior, dado el escaso tiempo que hemos tenido para preparar este referéndum –estamos hablando de 60 días-, ya se encontraba ocupado. Por eso hemos tenido que elegir un nuevo local, el cual tiene varios elementos a favor: su ubicación, un amplio espacio de estacionamiento, una estación del tren del Metro directa y cercana. Si bien tiene muchos estacionamientos, siempre es aconsejable desplazarse por Metro dada la afluencia de público.

W.H.: ¿Cuál línea del tren deben tomar los que vayan a votar?

G.N.: Es la Línea Roja (Red Line), que los puede dejar o recoger en la estación de Brookland-Catholic University of America. También hay servicio de Metrobús en varias rutas, como las líneas H-1, H-2, H-3, H-4, C-8 y 80.

W.H.: ¿Qué deben hacer los electores peruanos para votar sin problemas en el referéndum?

G.N.: Lo más importante es consultar la página web que hemos creado con ese fin: wwww.referendumdc2018.com. Aquí podrán acceder a información respecto a la cédula de votación, los locales donde se votará y la relación de los que han sido sorteados como miembros de mesa. En esa misma página se ha creado una ‘pestaña’ por la cual se podrá consultar el local de votación, insertando su número de su Documento Nacional de Identidad (DNI). También pueden consultar en nuestra página Facebook y en el portal regular del consulado.

W.H.: ¿También se divulgarán las cuatro preguntas sobre las reformas que se consultan con este referéndum?

G.N.: Todo está colgado en la cartilla informativa, tanto la cédula de sufragio como el sustento de cada una de las preguntas, en la página web wwww.referendumdc2018.com.

W.H.: ¿Cuántos electores están aptos para sufragar?

G.N.: Estamos hablando de aproximadamente 31,900 electores, distribuidos en 107 mesas electorales. Por cada mesa electoral han sido sorteados tres titulares y tres suplentes. El jueves 15 ya salió vía correo postal la correspondencia junto con las credenciales a los domicilios consignados en los DNI de las personas que han salido sorteadas. La lista también se puede verificar en el portal mencionado del referéndum, en la página del consulado y en medios de comunicación escrita.

W.H. : ¿Cuándo comienza la capacitación de los miembros de mesa?

G.N.: Estamos a la espera de recibir el material de capacitación correspondiente por parte de las autoridades de la ONPE. Las jornadas de capacitación serán también debidamente informadas a través de la página wwww.referendumdc2018.com.

W.H.: ¿Se hará un llamado a los voluntarios que deseen ayudar en este proceso?

G.N.: Efectivamente. En la misma página web hay información para aquellas personas que quieran apoyarnos como voluntarios. Hay unas fichas que deberán llenar para poderles dar las identificaciones con las que puedan ayudarnos y ser convocados a una reunión previa.

W.H.: ¿Cuál es su recomendación final a los votantes?

G.N.: Que sólo hasta las 4:00 p.m. pueden ingresar a los edificios asignados en la Universidad Católica de América. Más allá de esa hora el local se cierra y únicamente podrán sufragar aquellas personas que se encuentran dentro de los dos edificios dispuestos.

W.H.: ¿Hay alguna sanción para aquellos que no acudan a votar?

G.N.: Los miembros de mesa sorteados que no asistan están sujetos a pagar una multa de 64 dólares. Pero aquellos ciudadanos omisos al sufragio que no sean miembros de mesa no están afectos a multa.

(RECURSO)

EL LUGAR Y LAS CUATRO PREGUNTAS

POR EL REFERÉNDUM DE LOS PERUANOS

El Referéndum para los residentes peruanos del área tendrá lugar de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. del domingo 9 de diciembre, en los edificios Caldwell y Pryzbyla de la Catholic University of America, ubicada en el 620 Michigan Avenue, NE Washington, 20064. Y las 4 preguntas de la consulta popular son:

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

~La ciudadanía deberá responder con un SI o un NO, que figuran en pequeñas casillas al final de cada una de las preguntas.