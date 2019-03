Censuran a delegada de Maryland

Por comentario racista.

Varias personas llamaron por la renuncia de la demócrata Mary Ann Lisanti, incluyendo el gobernador Larry Hogan. Foto: Cortesía.

Redacción

Washington Hispanic

En un movimiento inusual, los legisladores de Maryland votaron el jueves para reprender formalmente a una delegada estatal que usó un insulto racial para describir al Condado de Prince George’s.

Los miembros de la Cámara de Delegados de Maryland votaron 136-0 el jueves por la noche para censurar a Del. Mary Ann Lisanti.

Lisanti, una demócrata que representa al condado de Harford, al noreste de Baltimore, se disculpó el martes por su uso de la palabra que empieza con la letra N y es denigrante para las personas de raza negra.

Los comentarios de la delegada surgieron frente a otro colega mientras hacía referencia a un distrito electoral del condado de Prince George’s, diciendo que era un “distrito de n—-”.

Lisanti se puso de pie para dirigirse a sus compañeros delegados el jueves, pero no fue reconocida por el orador de la casa, quien le pidió a principios de la semana que renuncie.

Ella se disculpó más tarde el jueves por la noche.

“Las palabras importan. Pueden infligir dolor. Y en este caso, esta palabra representa la más deplorable, y por eso acepto su acción”, dijo. “Yo también denuncio esta palabra. No está en mi vocabulario y no representa mi sistema de creencias, el trabajo de mi vida o mi corazón”.Lisanti dijo que no renunciará y que todavía tiene trabajo por hacer.

Ella dijo que aceptaría la invitación de la ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, para hacer un recorrido por el condado. También dijo que si había algo que necesitara para aprender sobre las relaciones raciales, estaba dispuesta a aprender.