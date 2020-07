Censo sigue con paso firme en el país

A pesar de dificultades que trajo la pandemia del nuevo coronavirus

María Olmedo Malagón dice que se han recibido 1% más de respuestas de las que se esperaban para esta fecha, a pesar de la pandemia. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, el gobierno de los Estados Unidos sigue adelante con los esfuerzos de determinar cuántas personas llaman a este país su hogar. La operación que se realiza cada 10 años ha recibido una respuesta promedio de 61.7% de la población a nivel nacional, un 1% más alta de lo que se proyectaba a esta fecha.

María Olmedo Malagón es la gerente de proyectos para este Censo 2020 y compartió con Washington Hispanic las dificultades que esta pandemia trajo para la operación y cómo han logrado sortear los obstáculos con el fin de cubrir a un 100% de la población

“Obviamente ha sido un proceso complicado para el cual no estábamos preparados”, dijo Olmedo Malagón durante una entrevista telefónica. “Hacíamos ensayos donde una ciudad tenía un problema, pero jamás pensamos que algo afectaría al país entero”.

¿Cómo evalúa la cantidad de respuestas voluntarias que ha obtenido el censo hasta ahora?

MOM: Me enorgullece que tenemos una tasa de respuesta 1% por encima de lo que proyectábamos. Tenemos más obstáculos en las respuestas en grandes ciudades, por ejemplo en Washington, donde tenemos un 4% más bajo que a nivel nacional, pero dentro de las circunstancias, la gente ha respondido casi a la normalidad que pensábamos como país completo.

¿Hasta cuándo tienen las personas para contestar el censo?

MOM: El instrumento por internet va a estar abierto hasta el 31 de octubre, pero nosotros vamos a enviar enumeradores a las casas empezando a mediados de agosto. Así que el límite para que no vaya un censista a su casa sería a principios de agosto.

¿De qué manera se puede contestar el cuestionario?

MOM: Tenemos instrumentos en español en 2020census.gov/es, pueden llamar al 844-468-2020 o pueden responder al cuestionario que recibieron por correo alrededor de la primera semana de abril.

¿Quiénes deben responder al cuestionario?

MOM: Las personas no tienen que ser dueños de las casas para contestar el formulario. Si una persona está rentando solo responde el cuestionario donde se le hace esta pregunta, si es dueño de la propiedad o si está rentando. Es una pregunta importantísima, porque se usa para definir los programas de ayuda en el Departamento de la Vivienda, pero si una persona vive con los dueños de la casa, esa persona debe ser contada en el mismo cuestionario que los dueños de la casa. Los visitantes que se quedan por unos días no cuentan, porque ellos tienen una residencia a la cual van a regresar.

¿Y las personas sin hogar?

MOM: Las personas sin hogar se cuentan en una operación que dura tres días. Este año esta operación va a ocurrir la última semana de septiembre. Tenemos censistas que salen a la calle y las cuentan, también en los refugios ya los comedores públicos.

¿Siguen contratando censistas?

MOM: Se contratan unas 600 mil personas. Todavía seguimos contratando en https://2020census.gov/es/jobs. En febrero habíamos terminado nuestro período de contratación, pero una vez atacó la pandemia, nuestros censistas, la mayoría adultos mayores y jóvenes universitarios, o decidieron no participar, o no se encuentran ya en el lugar donde realizarían el conteo. Entiendo que el rango va a ser como hasta la tercera semana de julio, porque tenemos que entrenar a las personas, hacerles el clearance, etc.

¿Cubrirán el 100% de la población?

MOM: El plan es siempre contar todas las residencias y se llega siempre al 100%. Una vez los censistas van a la calle, el trabajo de ellos no acaba hasta que cuenten a todas las personas.

Si ya respondieron el cuestionario, ¿cómo pueden ayudar las personas?

MOM: Creo que una de las mejores maneras es que si una persona ya contestó el censo debe regar la voz y decirle a otras personas lo rápido que es. En mi casa donde somos 4 personas nos tardamos siete minutos.

¿Cuándo tendremos los resultados del censo?

MOM: Los resultados a nivel Nacional va a salir en abril del año que viene, usualmente se le dan los resultados al presidente antes de Diciembre 31, pero este año estamos más atrasados por COVID así que cambiamos la fecha para abril 19.

Responder al censo ayuda al gobierno federal determinar cómo distribuir fondos para programas sociales y determina la representación de los distritos congresionales, entre otros beneficios.