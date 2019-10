Nacionales, ¡arriba!

La Serie Mundial y “Baby Shark” llega a Washington

Los Nacionales han logrado dominar a los Astros en los juegos del pasado martes y miércoles donde los de Houston usaron a sus mejores lanzadores.El último de esos partidos con una ventaja de nueve carreras. Juan Soto, de apenas 20 años, ha brillado en ambos encuentros. Foto: AP.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

“Este sí es el año de los Nacionales” es una frase que los fanáticos y conocedores del béisbol de las Grandes Ligas vienen mencionando desde hace tiempo, pero a pesar de contar con jugadores estelares siempre se quedaban cortos. Ahora que por primera vez el equipo está disputando una Serie Mundial, tienen la oportunidad de coronarse en casa si es que ganan los juegos de esta noche, y mañana sábado frente a sus fanáticos.

Juan Soto, Anthony Rendón y el resto de los Nacionales lideran la serie que coronará al mejor de siete partidos. Su objetivo, darle a la franquicia el primer título en su historia, pero la tarea no será fácil, pues los Astros están con ganas de recuperar el título que conquistaron en el 2017.

De ser un equipo con la peor marca en mayo, Washington acaricia el ‘Trofeo del Comisionado’ y lo ha hecho con la ayuda de un arma que ha demostrado ser efectiva: el “Baby Shark”. Jugadores y fanáticos han adoptado esta canción infantil y su pegajoso baile, utilizada para anunciar la entrada de Gerardo Parra, como un himno oficial que los ha motivado durante la segunda parte del torneo y en la postemporada, donde han ganado los últimos ocho partidos.

“Estamos aquí en la Serie Mundial”, dijo Parra, “porque jugamos juntos. Lo hacemos todo juntos”. Una mirada a la cueva de los Nacionales y se nota lo relajado que está el equipo y lo mucho que lo están disfrutando.

Los que quieren ver el juego, pero no tienen los cientos de dólares que cuestan los boletos pueden acercarse a los bares y otras fiestas que se llevarán a cabo cerca del estadio.

El ‘Baby Shark’ de los Nats llega a la Serie Mundial

Hace un mes los Washington Nationals no habían ganado nunca un juego de postemporada en las Grandes Ligas. Ahora, la franquicia de la capital de la nación está a un par de juegos de alcanzar por primera vez en la historia el título de la Serie Mundial.

Tras dejar en el camino a Los Ángeles en la serie divisional, y barrer con San Luis en la serie de campeonato, los toleteros bajo el mando de Dave Martínez han ganado los últimos ocho partidos que han disputado. La serie continúa esta noche, pero en casa.

La pegajosa melodía de “Baby Shark” llegará apenas Gerardo Parra, el jardinero suplente de los Nacionales de Washington, acuda al plato durante uno de los partidos.

Una canción que comenzó a tocarse en estadio como un tributo a la hija de 2 años del jugador venezolano se ha vuelto un grito de guerra para los espectadores.

“Como que tomó impulso… todos pensábamos que iba a ser por uno o dos partidos. Pero se volvió algo bueno, algo que hizo participar a los fanáticos”, dijo el segunda base Brian Dozier. “Fue excelente verlo en los playoffs. Todo el mundo de pie. (Parra) podía poncharse o batear un jonrón y todo el mundo estaría aplaudiendo de pie”.

La canción refleja la atmósfera relajada y la actitud animada por las que muchos en los Nacionales dan crédito a Parra tras su arribo en mayo procedente de San Francisco. Muchos jugadores dicen que esa atmósfera ha sido clave para la recuperación de Washington, de 19-31 ese mes al Clásico de Octubre ahora.

“Estamos aquí en la Serie Mundial”, dijo Parra, “porque jugamos juntos. Lo hacemos todo juntos”.

Y están los bailes en la banca tras los jonrones y a puertas cerradas tras las victorias. Los abrazos estrechos, incluyendo a Stephen Strasburg, quien admitió: “No soy muy abrazador, pero ellos me rodean. Así que no me queda más remedio”.