¿Cánticos mexicanos en el fútbol?

Un güero estadounidense los explica.

El frenesí por el Mundial es internacional; fanáticos mexicanos en Ámsterdam.

Eric Klein

Ahora que el Mundial se terminó, ¿qué pasa con esos cánticos mexicanos? ¿Las burlas de los espectadores mexicanos son homofóbicas o es una obstinación más arraigada? Yo diría que se trata de la segunda opción. Como un estadounidense de 28 años proveniente de Silver Spring, MD, que da clases de inglés en México, intentaré explicarlo.

Los fanáticos mexicanos gritan “puto” cuando el portero del equipo opuesto despeja el balón, lo cual puede ser interpretado como un insulto antigay. Las autoridades del fútbol no están conformes con ello y han intentado ponerle fin por varios años. Este insulto es común en partidos de clubes y también se infiltra en otros elementos de la cultura nacional, al igual que una canción popular. La prevalencia de esta palabra es claramente un elemento persistente de la cultura de machismo en México. El cántico y sus consecuencias disciplinarias no son nada nuevo para los fanáticos mexicanos. Después de recibir 11 multas diferentes desde el inicio de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en noviembre de 2015, los fanáticos mexicanos aún continúan usando ese insulto, como fue demostrado durante su partido de apertura contra Alemania. En general, los mexicanos no son muy obedientes a las reglas. En el Mundial, las autoridades rusas prohibieron llevar alcohol a los estadios. Los fanáticos mexicanos usaron teléfonos celulares falsos y huecos para meter tequila.

En México, el insulto “puto” es común durante los partidos de clubes y también se infiltra en otros elementos de la cultura nacional, al igual que una canción popular. La prevalencia de esta palabra es claramente un elemento persistente de la cultura de machismo en México. Los mexicanos también cantan otros insultos más leves. Cuando el equipo de casa gana en un partido de clubes, se canta la canción “Cielito Lindo” tan fuerte como les es posible a los fanáticos del equipo opuesto. Eso es para que ellos puedan gritarle “canta y no llores” al equipo perdedor. De hecho, miles de fanáticos en la Ciudad de México cantaron esta canción cuando México venció a Alemania. Después de recibir otra multa y recibir amenazas de ser expulsados del estadio, los fanáticos mexicanos dejaron de usar el canto. Las apelaciones de los jugadores estrella, como Chicharito, también pueden haber ayudado a poner fin al canto. Sin embargo, los fanáticos mexicanos arrojaron una notable cantidad de basura en el campo durante el partido de Suecia cuando descubrieron que Corea del Sur anotó contra Alemania y por lo tanto calificó a México para la siguiente ronda. Claramente, los fanáticos mexicanos no pueden ser domesticados.

(Eric Klein se graduó en el año 2008 en la escuela secundaria Einstein High School, en Kensington, MD. Obtuvo un título en mercadeo en la universidad Appalachian State University, en Boone, NC.)