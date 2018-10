Academia de fútbol Fusion recibe donación de D.C. United

Niños de Hyattsville, Maryland, disfrutan de visita de jugador profesional durante entrenamiento.

La membresía de la academia está compuesta en su totalidad por niños de descendencia hispana, pero las puertas están abiertas para cualquier niño interesado en aprender a jugar al fútbol. Fotos: Jossmar Castillo.

Jossmar Castillo

Washinton Hispanic

Más de 60 niños de diferentes edades inundaron el engramado de una escuela en Hyattsville, Maryland la tarde del pasado martes, 2 de octubre. Armados con sus botines, espinilleras y medias largas, corrían de un lado a otro, siguiendo las instrucciones de quienes les enseñan las características que hacen del fútbol el deporte que más pasiones levanta en el mundo.

De cerca los padres y madres, en sillas plegables, prestaban atención al progreso de sus pequeños, y de vez en cuando tomaban una que otra foto, o grababan un video, posiblemente para presumir con sus amigos, mientras los entrenadores dan las instrucciones a seguir. -Rodillas arriba. No se salgan del cuadro- gritaba Francisco Zúñiga, mientras los niños, sin dudarlo, realizan el ejercicio que les piden.

Pero esta práctica del Fusion Soccer Academy no fue una práctica cualquiera, ya que la organización sin fines de lucro fue la recipiente de una donación de miles de dólares en artículos de fútbol que mejorarán los entrenamientos de la organización, que apenas tiene un año y medio de existencia.

“Estamos muy felices y contentos de recibir esta donación”, manifestó Gio Pineda, fundador de Fusion Soccer Academy, y entrenador de la categoría más grande de niños que tiene la organización.

En total fueron $4 mil en artículos que recibieron de parte de un programa que la MLS tiene con D.C. United y Univision, en el que por cada atajada que el portero haga en un determinado juego que transmite Univision. Para fortuna de Fusion, esa noche el portero se lució.

Los integrantes de la academia de fútbol no sólo estaban impresionados por la cantidad de artículos que recibieron, sino de parte de quién. Algunos no podrían creer que Chris Durkin, el mediocampista del D.C. United les estaba visitando en Hyattsville, y cuando confirmaron que sus sospechas eran ciertas, que se trataba de quien viste el dorsal número 21 las preguntas no pararon de llover.

“Esta donación es una muestra del interés de nuestro club en aportar al desarrollo del fútbol en nuestras comunidades”, señaló Durkin, quien apenas tiene 18 años y está en su segunda temporada con el equipo grande de la capital de la nación. “El trabajo que hacen las academias es muy importante, porque es de lugares como este de donde sale el talento del futuro”, siguió.

Y el joven futbolista lo dice con autoridad, pues antes de formar parte del ejército de Olsen, jugó con el equipo de las categorías menores, y ha venido jugando al fútbol desde que tenía 4 años, cuando su padre le regaló un balón y no pudo dejar de jugar con él a cada lugar que fuera.

A pesar de su corta edad, los niños de la academia Fusion, quienes en su totalidad son de origen hispano, tienen madera de triunfadores. En su primer año los niños nacidos en el 2012 se coronaron como campeones de la Little Liga, un torneo recreacional a nivel local. Este año, los nacidos en 2011 y 2010 consiguieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

Al formar parte de la academia los niños también reciben incentivos, puesto que con la colaboración de otras organizaciones, participan de actividades en grupo, por ejemplo, una visita al circo, o a los juegos del D.C. United, equipo de la MLS que actualmente lucha por ganarse un puesto en la ronda de playoffs.

“Pero nuestro principal objetivo es que los niños salgan y disfruten jugando al fútbol”, comentó Gio, quien acompañado por otros seis entrenadores, uno por cada categoría, viven el fútbol a su máxima expresión. “Lo llevamos en la sangre”, dijo con una sonrisa.