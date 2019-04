Pinceladas ‘paisas’ se exhiben en Clarendon

Después de un tiempo en publicidad y mercadeo, Catalina Sánchez persigue su verdadera pasión.

Para una tierra con un largo historial de conflictos armados, Catalina Sánchez se emocionó ante la posibilidad de un acuerdo de paz, lo que la llevó a plasmar sus sentimientos en un cuadro que lleva el mismo nombre. Foto: Jossmar Castillo.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

La exposición de la cultura y el arte latinoamericano en el área metropolitana de Washington no deja de crecer. Fiesta DC, en septiembre pasado, fue un ejemplo de la variedad de grupos folclóricos y musicales con los que cuenta la región, y que fortalecen la presencia hispana en la región.

Pero en las artes plásticas no se quedan atrás y Catalina Sánchez, una pintora colombiana recién establecida en el Norte de Virginia plasma los colores de su patria en lienzo, para el deleite de todos los que visitan la galería de arte que se ubica en el concurrido barrio de Clarendon.

“Los artes en los que trabajo contienen elementos del expresionismo, del realismo y también realizo obras abstractas”, comentó Sánchez, quien pinta desde niña, pero decidió dedicarse a la pintura a tiempo completo. Desde que tiene uso de memoria pinta, y a sus 43 años ha creado más de 300 cuadros y vendido cientos de ellos.

Dentro de las últimas obras en los que la artista ha trabajado se destaca la interacción entre la mujer y las masas de agua como temas principales, imágenes que logra plasmar con el uso de acrílicos y aceites que toman forma, o no, en la superficie vacía que está frente a ella a la hora de pintar.

Sánchez se considera una persona tímida, pero lo que no cuenta con palabras lo hace con el pincel. “Casi toda mi vida la he pasado en Colombia, que se caracteriza porque la sociedad es muy machista que no le da a la mujer el valor que se merece. Pero la verdad es que las mujeres somos ‘berracas’ y capaces de hacer de todo”, señaló.

Por más lejos que esté de Colombia el corazón de Catalina sigue conectado a la tierra del café, y sigue de cerca los acontecimientos políticos y culturales de la tierra que la vio nacer, por eso no dudó en crear una pieza dedicada al Acuerdo de Paz alcanzado entre el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fue reconocido mundialmente con el Premio Nobel de la Paz para el mandatario colombiano en 2016.

Después de permanecer casi toda su vida en Colombia, escuchar las historias del conflicto armado y sumado al terror del narcotráfico en las calles de Medellín, le pareció necesario incluir dentro de sus trabajos una obra que conmemorara el progreso de este país en dirección hacia la paz.

Fue así como nació una especie de mosaico que resalta el verdor de la tierra colombiana, y una paloma como el símbolo universal de la paz. Sin embargo, le entristece el que el nuevo presidente, Iván Duque, quiera revertir lo que el mundo entero vislumbraba como una victoria para el país.

Catalina seguirá pintando y plasmando en cada trazo un pedacito de sus raíces, su cultura y los ideales en los que cree.

Recuadro:

Catalina Sánchez es una artista colombiana de 43 años de edad, cuyas piezas pueden apreciarse y ser compradas en la Galería de Arte de Clarendon, en la 2800 de la Clarendon Boulevard, Arlington. Tiene a varios pintores entre sus favoritos, pero es con Vincent Van Gogh con quien más se identifica, tal vez porque comparten la misma fecha de cumpleaños, el 30 de marzo. Para ver más obras de Catalina pueden seguirla en Instagram a @catalinasanchezart, o puede ir a la galería en Clarendon.