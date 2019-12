El Poder de Ser Mujer en película

Con un mensaje contra la violencia doméstica se estrenó.

Nelly Carrión

Washington Hispanic

No hay duda que los sueños se hacen realidad, aunque claro está que también tienes que poner de tu parte. Este es el caso de Sagrario Ortiz, una dominicana que inspirada en un caso personal fundó junto a la argentina Myriam Figueroa la Fundación “El Poder de ser Mujer”, con la finalidad de empoderar a las mujeres que sufren de violencia doméstica y darle soporte a las mujeres emprendedoras motivándolas a crear su propio ingreso y se independicen .

Pero como los sueños tienen que ser grandes y no hay que tenerles miedo, Sagrario se dijo, ¿y por qué no “El Poder de ser Mujer” en un cortometraje?. Como mandada del cielo llegó Pellegrini, una joven con experiencia en la televisión y en producciones. Sagrario le contó su “sueño” y sus vivencias, las mismas que quería trasmitir con el propósito de ayudar a muchas mujeres. La respuesta fue inmediata de parte de Pellegrini Production. “Cuéntame todo, escribiremos el guión y grabaremos”, le dijo, y Sagrario no lo podía creer.

Lo demás ya es parte de la historia y se invitó a los talentos del área del DMV para que participen, quienes lo hicieron con mucho entusiasmo.

Increíblemente el cortometraje, que dura 30 minutos, se grabó en sólo dos meses.

Así se estrenó “El Poder de ser Mujer”, una película basada en hechos reales, con una historia inspiradora para concienciar sobre la violencia doméstica. El debut del film tuvo lugar el 15 de diciembre en el Civic Center de Silver Spring, MD.

Teniendo como protagonistas a la propia Sagrario Ortiz Frías en el papel de víctima y a Willian Machuca como el esposo abusivo, en el papel de hija de ambos debutó la talentosa Anagelin Ferrufino. También son parte del elenco Vionnette Vélez, Karla Hernández, Sandra Herradora y Carol Camphel, entre otras.

Se anunció el estreno del cortometraje para el sábado 8 de febrero, de 7.00 a 10:00 pm, en el Kenmore Middle School, localizado en 200 S Carlin Springs Rd, Arlington, en Virginia.