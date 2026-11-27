Tecnología

La conferencia 'Wikimedia de América Latina 2026' reunió en Bolivia a comunidades de la región para fortalecer los vínculos regionales e impulsar proyectos colaborativos que promuevan el conocimiento libre, la diversidad cultural y una mayor representación de las comunidades en Internet. El evento se desarrolló del 19 al 21 de noviembre en la ciudad boliviana de Santa Cruz, donde se realizaron paneles, talleres y espacios de cocreación con el objetivo de impulsar la equidad en el conocimiento y visibilizar la diversidad de contenidos locales.

La coordinadora de Wikimedistas de Bolivia, Olga Paredes, explicó a EFE que la construcción del conocimiento "es una habilidad natural del ser humano" que se desarrolla de manera colectiva, por lo que consideró necesario "desmitificar" la idea de que el saber tiene dueño. "El conocimiento es de todos, debe servir para todos y se ha construido para todos", agregó.

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El encuentro abordó temas como la autorrepresentación en Internet, que busca visibilizar las experiencias de comunidades "subrepresentadas" y promover que puedan narrarse a sí mismas, como los pueblos indígenas o afrodescendientes. Otro de los ejes fue el desarrollo de la infraestructura sociotécnica, vinculada a las comunidades humanas que hacen posible la tecnología y los proyectos Wikimedia, así como la innovación en el conocimiento libre mediante nuevas metodologías y propuestas en educación y cultura.

Para avanzar en estos objetivos, Paredes afirmó que la principal herramienta "es el diálogo intercultural y respetuoso", que permita "construir metodologías que sean acordes a cada comunidad". Además, señaló que este enfoque permitirá que "las personas decidan qué quieren y qué no quieren compartir", así como definir qué proyectos consideran prioritarios y qué aspectos de sus realidades necesitan narrar con mayor conciencia.

Entre las proyecciones del movimiento, Paredes mencionó la promoción de nuevas versiones de Wikipedia en idiomas indígenas, como ocurrió con la lengua wayúu, hablada en el norte de Colombia y el noroeste de Venezuela, cuya enciclopedia cuenta con un portal propio desde 2023. En Bolivia, donde se reconocen 36 idiomas indígenas, Wikipedia cuenta con versiones en aimara, quechua y guaraní.

Ante esta situación, uno de los desafíos es "abrir más los espacios a otras comunidades" y promover iniciativas que contribuyan a "garantizar" la vida humana, indicó Paredes. La actividad contó con el apoyo de organizaciones Wikimedia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que respaldan proyectos como la enciclopedia digital Wikipedia y otras iniciativas orientadas a promover el conocimiento libre.

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Los sitios web wiki, término que significa "rápido", son espacios colaborativos en los que los usuarios pueden redactar, editar y ampliar información, además de establecer enlaces. Estas plataformas también cuentan con un historial de modificaciones que permite identificar cambios y corregir posibles errores.