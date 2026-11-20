Tecnología

Según una abogada de TJUE

Una red social no puede calificarse como "gratuita" si los usuarios están obligados a facilitar sus datos personales con fines comerciales, "incluso cuando no se exija al consumidor pagar una cantidad de dinero", argumentó este jueves una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). En sus conclusiones, la abogada general pide que el TJUE "declare que la divulgación de datos personales y el consentimiento para su uso comercial constituyen una forma de pago". La abogada cita la directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales, "que prohíbe describir un producto o servicio como 'gratuito' cuando los consumidores deban pagar por él".

"Por consiguiente, un servicio no puede calificarse de 'gratuito' cuando los consumidores están obligados a facilitar esos datos con fines comerciales, a menos que dichos datos se traten exclusivamente para garantizar la prestación del servicio o para cumplir obligaciones legales", añade. El caso se remonta a febrero de 2015, cuando la página de registro de la red social Facebook -propiedad de la matriz estadounidense Meta-, mostraba la inscripción "Facebook es gratis y lo será siempre". La Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores de Alemania interpuso un recurso ante la justicia germana, alegando que Facebook "no es realmente gratuito", dado que, aseguraron, "los usuarios facilitan sus datos personales y dan su consentimiento para su uso comercial a cambio del acceso a la red social".

ANUNCIO

La justicia alemana desestimó su recurso al considerar que "la prohibición de describir un servicio como gratuito solo se aplica cuando los consumidores asumen costes económicos", por lo que elevó el asunto al TJUE. En cambio, la abogada general señala en sus conclusiones que la legislación comunitaria "no limita necesariamente el pago al dinero". "Los datos personales facilitados por los usuarios, junto con su consentimiento para su explotación comercial, tienen un valor económico para el operador de una red social.

Permiten al operador generar ingresos publicitarios y financiar el servicio. El hecho de que los usuarios conserven sus datos no impide que su uso comercial constituya un pago", explica. Además, precisa que "limitar el pago a dinero socavaría la protección de los consumidores, especialmente en la economía digital, donde los usuarios pueden desconocer el valor económico de sus datos o el alcance de su explotación con fines publicitarios".

ANUNCIO

La abogada general rechaza los argumentos esgrimidos por Meta, ya que considera que "la interpretación propuesta no restringe la libertad de empresa ni la libre prestación de servicios". "Las empresas siguen siendo libres de ofrecer servicios a cambio de datos personales, pero no pueden describirlos como 'gratuitos' cuando se exige dicha contraprestación", zanja. Las conclusiones de los abogados generales no son vinculantes para el alto tribunal europeo, aunque en muchas ocasiones marcan la línea que sigue la corte en sus sentencias.