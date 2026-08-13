Pixel Tag para objetos perdidos, el 'Live Shopping' y otros clics tecnológicos de América

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El Google Pixel Tag es un localizador de objetos de acero inoxidable que utiliza la red Find Hub para localizar artículos como llaves, carteras, equipaje, e incluso teléfonos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Google Pixel Tag, nuevo localizador de objetos

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El Google Pixel Tag es un localizador de objetos de acero inoxidable que utiliza la red Find Hub para localizar artículos como llaves, carteras, equipaje, e incluso teléfonos, que cuenta con batería reemplazable de un año de duración, y que llegará a las tiendas el próximo 11 de noviembre por 29 dólares la unidad o 99 dólares en un paquete de cuatro.

El localizador cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, incluye tecnología de banda ultraancha (Ultra-Wideband) para una búsqueda de precisión e incorpora un altavoz que reproduce un sonido orientativo, y a diferencia del popular AirTag de Apple, funciona a la inversa, ya que posee un botón que hace sonar el teléfono móvil Android si no sabe dónde lo ha dejado.

El auge del 'live shopping’

El 'live shopping' es un mercado en auge que difumina el límite entre comercio electrónico y juego, con vendedores ofreciendo productos en 'livestreams' (emisiones en directo en internet) donde los usuarios pueden interactuar y hacer compras instantáneas, un mercado que hasta ahora, es dominante en Asia, con plataformas como la china Taobao, de Alibaba, pionera desde 2016.

Ahora se expande de la mano de firmas como la estadounidense WhatNot o la británica Tilt. El fondo Ark Invest proyecta que el 'live shopping', también llamado 'live commerce', alcanzará 3 billones de dólares en 2030, y la consultora McKinsey destaca su potencial describiéndolo como "la siguiente ola del comercio electrónico".

Gemini y sus mil millones de usuarios

Gemini superó la barrera de los mil millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google, según anunció el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai, quien detalló que dichos usuarios utilizan la aplicación "para despertar nuevas ideas y realizar tareas".

El ejecutivo destacó que este es el decimocuarto producto de Google en alcanzar la marca después de su buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome. El anuncio se produjo en el evento 'Made by Google', en Nueva York, donde la tecnológica presentó sus nuevos dispositivos, como los teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.

Zuckerberg defiende una IA sin controles

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, publicó un manifiesto de 14 páginas,'El futuro es para todos', en el que defiende que el mayor riesgo de la IA es que una sola entidad o Gobierno tenga demasiado control sobre la tecnología. En este sentido, critica implícitamente los enfoques de empresas rivales como Anthropic y OpenAI, las cuales han pedido controles estrictos.

El creador de Facebook aboga por distribuir ampliamente la superinteligencia para empoderar a los individuos. Simultáneamente, Meta lanzó Muse Glimmer, una versión de código abierto de su modelo de IA más potente, que puede generar código, texto e imágenes, y es casi idéntica a su modelo cerrado Muse Spark.

Meta, Google o TikTok no son inmunes

Un tribunal de apelaciones de EE.UU. rechazó el alegato de Meta, Google, TikTok y otras redes sociales sobre una ley de 1996 que les otorgaría inmunidad, por lo que se deberían desestimar más de 3.000 demandas en su contra por diseñar productos que generaron adicción en niños y jóvenes.

La corte, con sede en San Francisco, desestimó el recurso presentado por las empresas matrices de redes sociales para revocar un fallo previo de un juez federal en Los Ángeles, que permitió que avanzaran las demandas contra las tecnológicas, incluidas las presentadas por varios estados.

Meta pierde pleito en seguridad infantil

Un juzgado en Nuevo México (EE.UU.) condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes por considerar que su forma de operar perjudica a los adolescentes, ya que "su propósito y su efecto son maximizar la interacción de los usuarios, incluso de forma que resultan perjudiciales para la salud", indicó el juez.

La resolución cierra la segunda fase de un proceso civil que se ha convertido en un caso histórico, abierto en 2023, que acusa a las plataformas de Meta de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y exponer a los menores a la explotación por parte de depredadores sexuales.

La IA crea virus ahora

Científicos crearon los primeros virus diseñados mediante IA, aunque puede ser importantes para la creación de nuevos medicamentos, también genera cuestionamientos acerca de cómo garantizar la seguridad sobre esta tecnología, de acuerdo con lo revelado por los investigadores en la revista Science.

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El Dr. Brian Hie, ingeniero químico de la Universidad de Stanford en California, utilizó modelos similares a los de lenguaje de los chatbots de IA para diseñar genomas funcionales. Posteriormente, los virus se crearon en el laboratorio y se probaron con efectividad contra bacterias de E. coli en una placa de cultivo resistente a los "bacteriófagos naturales".