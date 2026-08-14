Nuevo reloj de Google incorpora seguimiento de presión arterial

Tecnología

y resistencia a insulina

Una persona corriendo sobre una cinta eléctrica usando un reloj Pixel Watch 5 de Google para medir su presión arterial, durante una presentación previa de sus nuevos productos realizada en el marco de la cita anual de hardware 'Made by Google' en Nueva York

Google anunció este miércoles la integración de nuevas funciones avanzadas de salud que estarán disponibles este otoño para sus relojes inteligentes, como el seguimiento de las tendencias de la presión arterial y la resistencia a la insulina en el nuevo Pixel Watch 5, también presentado hoy.

Se incorporaron cuatro nuevas funciones: la resistencia a la insulina, que analiza sin pinchazos cuán eficientemente el cuerpo del usuario absorbe la energía de los alimentos; las tendencias de presión arterial; la calidad de la respiración al dormir y la detección de emergencias respiratorias.

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El propósito de estas actualizaciones, según explicó a EFE un portavoz de la compañía, es ofrecer datos para fines de bienestar general y no pretende diagnosticar, mitigar ni curar ninguna enfermedad.

Asimismo, el portavoz advirtió de que estas métricas no sustituyen una evaluación médica formal, pero que se pueden entregar los resultados obtenidos a un médico para que le ayude al usuario en el diagnóstico.

Un análisis mensual

En lugar de enviar notificaciones por fluctuaciones diarias, el dispositivo evalúa los datos durante todo el mes y entrega un único resumen contextualizado el primer día de cada mes.

Si el sistema detecta tendencias altas persistentes, sugerirá realizar ajustes en el estilo de vida, como añadir una caminata de 15 minutos, y recomendará confirmar los niveles con un monitor de presión arterial.

Sin la necesidad de agujas

A través de los sensores integrados en la muñeca, la función rastrea los cambios mensuales en la salud metabólica sin requerir agujas ni una sola gota de sangre.

Para lograr esta estimación, el sistema evalúa de manera conjunta con su inteligencia artificial (IA) el ritmo cardíaco, la calidad del sueño y los movimientos diarios del usuario.

Tanto el seguimiento de la presión arterial como el de la resistencia a la insulina llegarán este otoño a los modelos Pixel Watch 3, 4 y 5, así como a los dispositivos de Fitbit.

El reloj puede llamar a emergencias

Por su parte, la función opcional de detección de emergencia respiratoria en Pixel Watch podría salvar la vida del usuario al reconocer cuándo el nivel de oxígeno en la sangre de una persona cae peligrosamente bajo.

En tanto, si el usuario queda inconsciente, el reloj -tras mandar una cuenta atrás sonora a la muñeca- llama automáticamente a los servicios de emergencia y a sus contactos preestablecidos para que pueda recibir atención médica.

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Esta opción estará disponible en los modelos Pixel Watch 4 y 5 en varios países europeos, pero no ha sido autorizada ni evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.