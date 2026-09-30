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Google lanza Gemini 4 Argon, el sistema puede reparar vulnerabilidades en veinte lenguajes de programación

El anuncio se produce en un momento de creciente preocupación por el rápido avance de la IA.
Google lanza Gemini 4 Argon, el sistema puede reparar vulnerabilidades en veinte lenguajes de programación
Fotografía de archivo de logotipo de Google Gemini en un teléfono móvil.
Foto: EFE/Adam Vaughan
By Washington Hispanic
septiembre 30, 2026 8:24 pm

Google anunció este miércoles Gemini 4 Argon, su modelo de inteligencia artificial (IA) de frontera, diseñado para resolver flujos de trabajo complejos y con un marcado protagonismo en la ciberdefensa y la detección autónoma de vulnerabilidades de seguridad.

El anuncio se produce en un momento de creciente preocupación por el rápido avance de la IA. En la víspera, el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, firmó junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes del sector el Acuerdo de la Casa Blanca sobre superinteligencia, un compromiso voluntario impulsado desde la Casa Blanca para implementar auditorías y controles internos en áreas críticas como la ciberseguridad y las amenazas biológicas.

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En el ámbito de la ciberdefensa, Argon se situó en el primer puesto, empatado con otro modelo, en la prueba de referencia CWE-bench v1, que evalúa la capacidad técnica para identificar y subsanar vulnerabilidades críticas, con una puntuación de un 68 %.

Además de corregir fallos, la compañía destacó que el sistema puede localizar, validar y reparar vulnerabilidades de manera autónoma en más de veinte lenguajes de programación y analizar sistemas web en funcionamiento sin acceso a su código fuente.

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Google comenzará a desplegar el modelo de forma escalonada a través de su programa Fairwind, al proporcionar a los participantes acceso sin las restricciones habituales en materia de ciberseguridad para que puedan aprovechar sus capacidades defensivas.

Entre las organizaciones que ya lo utilizan figura la firma Wiz, en el marco de su iniciativa Scan for Good, donde el modelo descubrió una vulnerabilidad crítica que exponía información personal confidencial en un software utilizado en hospitales de todo el mundo, un riesgo que, según Google, no había sido detectado por otros modelos.

Este verano saltaron las alarmas éticas y de seguridad después de que un investigador de Anthropic dimitiera por dudas sobre el desarrollo responsable del sector, mientras modelos de OpenAI protagonizaron accesos no autorizados a sistemas de la plataforma Hugging Face.

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El clima de cautela derivó también en que OpenAI decidiera descartar su modelo GPT-6.1 Astra, debido a preocupaciones de ciberseguridad, al subrayar la urgencia de blindar los nuevos sistemas antes de su despliegue masivo.

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