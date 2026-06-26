El gobierno de Washington D.C. presenta un nuevo sitio web gubernamental para "eliminar la sopa de letras".

Tecnología

“Este sitio web va a eliminar por completo la maraña de siglas que hay que recordar a diario”, dijo Stephen Miller, director de tecnología del Distrito.

El sitio web del gobierno de Washington D.C. está siendo completamente renovado, una medida que los líderes de la ciudad esperan que facilite a los residentes, visitantes y dueños de negocios el acceso a la ayuda que necesitan.

El Distrito presentó una versión beta del nuevo DC.gov — beta.dc.gov — y planea tener el sitio rediseñado listo para su lanzamiento antes de fin de año.

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La renovación del sitio web es la primera en más de una década. Se produce en respuesta a los comentarios de los usuarios que señalaban la dificultad de encontrar información en el sitio actual sin tener un buen dominio de Google u otras herramientas de búsqueda.

“Este sitio web va a eliminar por completo la maraña de siglas que hay que recordar a diario”, dijo Stephen Miller, director de tecnología del Distrito. “Entonces, ¿necesitas saber que es el Departamento de Obras Públicas (DPW) quien recoge tu basura, o solo necesitas saber que es dc.gov?”

El sitio web está construido sobre Drupal 11, que según la ciudad cuenta con funciones de seguridad integradas más robustas. Incluye un calendario integrado y secciones para los servicios gubernamentales de temporada.

Las búsquedas más populares, basadas en los datos de tráfico del sitio web, también aparecerán de forma destacada en la página principal.

“Les mostrará cuáles son los servicios más populares hoy en día, según si son residentes, si son residentes nuevos, si buscan empleo, si son dueños de negocios o si simplemente son residentes de la ciudad”, dijo Miller.

El proyecto costó aproximadamente 500.000 dólares de fondos específicos.

“Estamos configurando esto para que puedas entrar y decir: ‘No recogieron mi basura’, y te dirá exactamente cómo solucionar ese problema”, dijo Miller.

La Oficina del Director de Tecnología de DC está recabando opiniones. Los residentes pueden dejar sus comentarios en el sitio web beta y en eventos que se celebrarán en el Haynes Senior Wellness Center y en el Eastern Market, entre otros, durante las próximas semanas.

Tras su lanzamiento oficial, el nuevo sitio web DC.gov incluirá una herramienta de búsqueda basada en inteligencia artificial, desarrollada con la tecnología de IA de Google.

Miller afirmó que el Distrito está "tratando de depurar nuestro contenido, porque queremos asegurarnos de que cuando incorporemos inteligencia artificial a este sitio, nos proporcione la información correcta".

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“Vemos un gran potencial para la IA en el futuro”, dijo Miller. “Me encantaría llegar a un punto en el que podamos decir: ‘Oye Siri, renueva mi licencia de conducir’, y hemos sentado las bases para que algo así suceda en el futuro”.