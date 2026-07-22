El FBI y países del Sudeste Asiático reafirman cooperación contra centros de ciberestafas

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Apuntó este miércoles en X que el FBI "está logrando resultados sin precedentes" en el desmantelamiento de estas instalaciones en todo el mundo.

Imagen de archivo tomada en Washinton, Estados Unidos, el 17 de julio de 2026, que muestra al director del FBI, Kash Patel, en la Casa Blanca.

El director del FBI, Kash Patel, y los primeros ministros de Tailandia y Camboya, Anutin Charnvirakul y Hun Manet, respectivamente, han reafirmado su cooperación para combatir los centros de estafas digitales que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático y que generan ingresos multimillonarios para las mafias que los controlan.

Patel, que esta semana ha participado en un encuentro regional en Bangkok sobre centros de estafa y crimen organizado, con participación de altos cargos de seguridad de 20 países de Asia-Pacífico, apuntó este miércoles en X que el FBI "está logrando resultados sin precedentes" en el desmantelamiento de estas instalaciones en todo el mundo.

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El director del FBI se reunió la víspera con Anutin en los márgenes de la mencionada cita regional y ambos coincidieron en la necesidad de una "cooperación internacional sólida" para la "prevenir y reprimir" el crimen transnacional, según un comunicado del Gobierno tailandés.

El texto también alude al "objetivo" de "no solo arrestar a los perpetradores, sino también cooperar entre Tailandia y la comunidad internacional para erradicar las redes".

Este miércoles, Patel se reunió en Camboya con Hun Manet para "discutir esfuerzos conjuntos" contra las estafas digitales transnacionales, que afectan a ciudadanos estadounidenses con robos de millones de dólares, según Washington.

La Embajada estadounidense en Nom Pen indicó en un comunicado que EE. UU. está coordinando con el Gobierno camboyano iniciativas contra estas redes criminales, mientras ambas partes reafirmaron "la necesidad de esfuerzos conjuntos y contundentes" para combatir el cibercrimen transnacional, incluida la exigencia de responsabilidades a "los cabecillas" de las mafias.

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Los centros de estafa del Sudeste Asiático nacieron vinculadas a la industria de los casinos y pasaron al espacio digital tras la pandemia de la covid-19. Sus trabajadores, en algunos casos en condiciones de semiesclavitud, defraudan millones de dólares a víctimas de todo el planeta bajo órdenes de mafias, la mayoría chinas, según expertos y la ONU.

En un principio apuntaban sobre todo a connacionales chinos, aunque el radar se amplió a otras regiones, entre ellas también España y Latinoamérica, según ha podido comprobar EFE.

Proliferaron sobre todo en Camboya y Birmania pero, tras varias campañas de desmantelamiento, algunos se han trasladado a países como Laos o Sri Lanka.

Solo en Asia-Pacífico, este tipo de delitos provocaron pérdidas anuales de entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, una cifra que, incluso en su estimación más baja, supera el PIB de varios países de la región, alertó este martes la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

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La representante regional del organismo, Delphine Schantz, reafirmó que el Sudeste Asiático es uno de los principales epicentros globales del crimen, con consecuencias que "se extienden por el resto del mundo".