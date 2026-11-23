Tecnología

Muchas compañías han comprobado que las herramientas de IA pueden ahorrar tiempo en tareas concretas,

La inteligencia artificial está cada vez más presente en la actividad cotidiana de las empresas, aunque su adopción no siempre se traduce en mejores resultados económicos. Según el informe The State of AI in 2026, de McKinsey, el 80 % de los encuestados reconoce mejoras en su productividad individual gracias a esta tecnología, mientras que solo el 37 % señala un impacto positivo en los resultados operativos de su organización.

Muchas compañías han comprobado que las herramientas de IA pueden ahorrar tiempo en tareas concretas, pero conseguir que esos avances reduzcan costos, mejoren la eficiencia o influyan en las decisiones del negocio resulta bastante más complicado.

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De la experimentación con IA a las decisiones empresariales

La popularización de los chatbots y las herramientas de IA generativa ha permitido a muchos profesionales probar estas tecnologías sin contar con conocimientos avanzados de informática. Sin embargo, automatizar la elaboración de un documento o resumir una reunión es muy distinto de incorporar estos sistemas a la gestión de una empresa.

Una cadena de distribución puede analizar los datos de ventas anteriores y las variaciones estacionales para anticipar la demanda y planificar el abastecimiento. Estas previsiones pueden ayudar a reducir el exceso de inventario y evitar la falta de productos, siempre que los responsables sepan interpretarlas teniendo en cuenta las promociones comerciales, los cambios en los hábitos de consumo y los imprevistos.

Las habilidades técnicas y de gestión detrás de los proyectos de inteligencia artificial

En el sector de los seguros, el análisis automatizado de documentos permite clasificar las solicitudes de los clientes y extraer información relevante para su tramitación. Estas tareas utilizan tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, mientras que en las fábricas la visión artificial puede detectar defectos en los productos mediante el análisis de imágenes.

Muchas de estas aplicaciones se apoyan en el machine learning, que permite identificar patrones en los datos y realizar predicciones. El deep learning, basado en redes neuronales de múltiples capas, también se utiliza para procesar imágenes, lenguaje e información compleja.

El desarrollo de estas tecnologías requiere especialistas, aunque su incorporación a una empresa también depende de profesionales que conozcan el negocio y sepan dónde pueden resultar útiles. Antes de implementar un sistema de IA, es necesario identificar qué actividades podrían mejorar, comprobar si se dispone de los datos necesarios y determinar qué resultados justificarían la inversión.

Estos proyectos suelen involucrar a departamentos con necesidades diferentes, desde el área administrativa hasta ventas. Un directivo no necesita saber programar un algoritmo, pero sí comprender sus limitaciones, interpretar los resultados junto con los especialistas y reconocer cuándo una solución tecnológica puede complicar un proceso en lugar de mejorarlo.

Costos, confiabilidad y resultados: cómo evaluar una inversión en IA

Un sistema capaz de atender miles de solicitudes puede parecer rentable, pero sus ventajas disminuyen si los empleados tienen que corregir constantemente las respuestas o resolver problemas que el software no consigue identificar. Antes de adoptarlo, conviene comparar su costo total con beneficios medibles, como el tiempo ahorrado, la reducción de errores y la mejora de la atención al cliente.

La evaluación también debe considerar la calidad de los datos disponibles, la integración con los sistemas existentes y la protección de la información. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), en su AI Risk Management Framework de 2023, destaca la importancia de gestionar los riesgos durante el desarrollo y uso de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando sus resultados pueden tener consecuencias para las personas.

Formación técnica y gestión de proyectos

Los conocimientos necesarios para participar en proyectos de IA pueden adquirirse mediante programas que combinan el estudio de los modelos informáticos con su aplicación en situaciones empresariales. La gestión de proyectos también forma parte de esta preparación, ya que desarrollar una solución tecnológica implica organizar equipos, administrar recursos y trabajar con objetivos definidos.

La Maestría en Inteligencia Artificial de MIU incluye machine learning, deep learning, procesamiento del lenguaje natural, visión artificial y gestión de proyectos. El programa estudia cómo se desarrollan estos modelos y cómo pueden utilizarse en entornos empresariales, teniendo en cuenta las necesidades operativas y los recursos disponibles.

La elección de una maestría: contenidos, dedicación y experiencia práctica

La formación previa y los objetivos profesionales influyen en la elección de un programa universitario. Quienes desean profundizar en el desarrollo de modelos de IA tendrán que examinar las asignaturas técnicas y las herramientas utilizadas durante las clases, mientras que los profesionales que ya trabajan deberán considerar también la duración de los estudios, la modalidad de enseñanza y el idioma en el que se imparten.

La maestría de MIU tiene una duración de 18 meses, se cursa completamente en línea y se imparte en inglés. Además, incluye un proyecto final en el que los estudiantes trabajan en la solución de un problema concreto utilizando los conocimientos adquiridos durante sus estudios. Este tipo de actividad permite distinguir entre programas centrados principalmente en los fundamentos teóricos y aquellos que también dedican parte de la formación a desarrollar soluciones aplicables a situaciones reales.

Referencias bibliográficas (APA)

Tinkoff, D., Van der Veken, L., Chui, M., & Balakrishnan, T. (2026, 25 de agosto). The state of AI in 2026: On the road to ROI. McKinsey & Company.https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

ANUNCIO

Tabassi, E. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1